15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलोदा बाज़ार

राशन दुकान से चावल की हेराफेरी का खुलासा, ग्रामीणों ने पकड़ा 50 बोरियों से भरा वाहन जब्त…

PDS Rice Scam CG: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम रसेड़ी में संचालित उचित मूल्य की दुकान से चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

बलोदा बाज़ार

image

Shradha Jaiswal

Mar 15, 2026

राशन दुकान से चावल की हेराफेरी का खुलासा, ग्रामीणों ने पकड़ा 50 बोरियों से भरा वाहन जब्त...(photo-patrika)

राशन दुकान से चावल की हेराफेरी का खुलासा, ग्रामीणों ने पकड़ा 50 बोरियों से भरा वाहन जब्त...(photo-patrika)

PDS Rice Scam CG: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के ग्राम रसेड़ी में संचालित उचित मूल्य की दुकान से चावल की हेराफेरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की सूचना पर सरपंच ने कार्रवाई करते हुए चावल से लदे एक वाहन को पकड़ा, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

PDS rice scam Chhattisgarh: ग्रामीणों ने लगाया राशन में गड़बड़ी का आरोप

जानकारी के अनुसार ग्राम रसेड़ी में संचालित उचित मूल्य की दुकान के संचालक पर ग्रामीणों ने राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि दुकान संचालक द्वारा हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जा रहा था और बचा हुआ चावल इकट्ठा कर बाहर बेचा जा रहा था।

चावल से लदे वाहन को सरपंच और ग्रामीणों ने रोका

ग्रामीणों को जब पता चला कि दुकान के सामने एक वाहन में बड़ी मात्रा में चावल लोड किया जा रहा है, तब उन्होंने इसकी सूचना ग्राम सरपंच को दी। सरपंच मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर वाहन को रोक लिया। जांच के दौरान वाहन में 50 से अधिक बोरियों में चावल भरा हुआ पाया गया। इसके बाद मामले की जानकारी खाद्य विभाग को दी गई।

सूचना मिलने पर खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। सरपंच और ग्रामीणों के बयान दर्ज किए गए। प्राथमिक जांच के बाद चावल से भरे वाहन को जब्त कर लिया गया है।

संचालक ने आरोपों को बताया गलत

उचित मूल्य दुकान के संचालक झमकलाल साहू ने ग्रामीणों के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि वाहन में जो चावल लोड किया जा रहा था, वह उन्होंने राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं से खरीदा था।

खाद्य निरीक्षक ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। जब्त किए गए चावल और वाहन से संबंधित जानकारी एकत्र कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जिले में पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

बताया जा रहा है कि बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में कई जगहों पर राशन की इस तरह की अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शासन की योजना गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसका गलत फायदा उठाया जा रहा है। अब सभी की नजर प्रशासन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Mar 2026 01:29 pm

Published on:

15 Mar 2026 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Baloda Bazar / राशन दुकान से चावल की हेराफेरी का खुलासा, ग्रामीणों ने पकड़ा 50 बोरियों से भरा वाहन जब्त…

बड़ी खबरें

View All

बलोदा बाज़ार

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राइस मिल में लगी भीषण आग!

राइस मिल में लगी भीषण आग! हजारों क्विंटल धान जलकर राख, दूर तक दिखा धुएं का गुबार(photo-patrika)
बलोदा बाज़ार

CG Accident: सडक़ पर बिखरी गिट्टी से फिसलकर गड्ढे में गिरी बाइक, युवक की दर्दनाक मौत

CG Accident: सडक़ पर बिखरी गिट्टी से फिसलकर गड्ढे में गिरी बाइक, युवक की दर्दनाक मौत
बलोदा बाज़ार

LPG Cylinder: अफवाहों पर नहीं दें ध्यान.. गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर कलेक्टर हुए सख्त, वितरकों को दी चेतावनी

lpg gas cylinder
बलोदा बाज़ार

CG News: बंद होटल में सिलेंडर फटा, झोपड़ी जलकर खाक, मची अफरा-तफरी

CG News: बंद होटल में सिलेंडर फटा, झोपड़ी जलकर खाक, मची अफरा-तफरी
बलोदा बाज़ार

CG News: धान में रेत मिलाकर हेराफेरी, खरीदी केन्द्र प्रभारी बर्खास्त

CG News: धान में रेत मिलाकर हेराफेरी, खरीदी केन्द्र प्रभारी बर्खास्त
बलोदा बाज़ार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.