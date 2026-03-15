राशन दुकान से चावल की हेराफेरी का खुलासा, ग्रामीणों ने पकड़ा 50 बोरियों से भरा वाहन जब्त…

ग्रामीणों को जब पता चला कि दुकान के सामने एक वाहन में बड़ी मात्रा में चावल लोड किया जा रहा है, तब उन्होंने इसकी सूचना ग्राम सरपंच को दी। सरपंच मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों के साथ मिलकर वाहन को रोक लिया। जांच के दौरान वाहन में 50 से अधिक बोरियों में चावल भरा हुआ पाया गया। इसके बाद मामले की जानकारी खाद्य विभाग को दी गई।