CG News: आग की लपटों के बीच मानवता की जीत, आरक्षक ने आग में कूदकर 3 साल की बच्ची की बचाई जान

आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते लपटें खेतों को चीरते हुए पलारी की ओर बढऩे लगीं। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने हालात की गंभीरता को समझते हुए ग्रामीणों के साथ मिलकर बोर के पानी और पाइप की मदद से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। धुएं और लपटों के बीच पुलिस स्टाफ ने साहस और सेवा की मिसाल पेश करते हुए आग पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।