गाय चराने जंगल गए चरवाहे को बाघ ने बनाया शिकार, अगले दिन क्षत-विक्षत मिला शव, इलाके में दहशत का माहौल

घटना से जुड़े तथ्यों के अनुसार गुनीराम यादव रोज की तरह शनिवार को अपनी गायों को लेकर जंगल के रास्ते सूपखार की ओर गए थे। यह इलाका कान्हा टाइगर रिज़र्व के कोर क्षेत्र से सटा हुआ है और यहां बाघों व अन्य हिंसक वन्यजीवों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। शाम होने पर भी जब गुनीराम घर नहीं लौटे, तो परिजनों और गांववालों को चिंता हुई। ग्रामीणों ने आसपास के जंगलों में खोजबीन शुरू की लेकिन अंधेरा गहराने के कारण उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसी बीच गुनीराम और उनके मवेशियों की स्थिति को लेकर गहरा संदेह होने लगा।