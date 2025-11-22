CG News: 78 साल के इंतजार का अंत! किराये पर जेसीबी लेकर ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर खुद तैयार की सड़क

CG News: ग्रामीणों ने बताया कि सड़क न होने से गांव शासन की मूलभूत सुविधाओं से दूर रहा। बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च कक्षाओं तक जाकर पढ़ाई नहीं कर पाते। गर्भवती महिलाओं और बीमार ग्रामीणों को अस्पताल ले जाने में घंटों लग जाते हैं। राशन, दवाई और अन्य सेवाएं समय पर नहीं मिल पातीं। ग्रामीणों के अनुसार लाख कोशिशों के बावजूद हर प्रयास अधिकारी की उदासीनता में दब गया।