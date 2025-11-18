Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Pregnant girl on Jhelgi: गर्भवती नाबालिग को झेलगी में ढोकर पथरीली राहों पर चले 3 किमी, रास्ते में हुआ बच्चे का जन्म, विधायक ने ये कहा

Pregnant girl on Jhelgi: गांव तक एंबुलेंस पहुंचने का रास्ता ही नहीं, परिजन द्वारा उसे झेलगी में ढोकर लाया गया एंबुलेंस तक, मां व बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Nov 18, 2025

Pregnant girl on Jhelgi

Pregnant girl took on Jhelgi (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के सुदूर कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग सडक़ की मार आज भी झेल रहे हैं। सडक़ न होने के कारण गर्भवती महिलाओं व बीमार लोगों को झेलगी में ढोकर (Pregnant girl on Jhelgi) एंबुलेंस तक ले जाने का वीडियो अक्सर वायरल होता है। एक ऐसी तस्वीर सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है। माझी जनजाति की गर्भवती किशोरी को झेलगी में ढोकर 3 किमी दूर खड़ी एंबुलेंस तक लाया गया। इससे पहले ही किशोरी का प्रसव रास्ते में हो गया। बाद में उसे महतारी एक्सप्रेस के माध्यम से बतौली के शांतिपारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां जच्चा-बच्चा का इलाज जारी है। यह वीडियो वायरल होने के बाद विधायक का रिएक्शन भी सामने आया है।

सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कदनई सुगाझरिया निवासी एक किशोरी गर्भवती थी। सोमवार को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन ने महतारी एबुलेंस को फोन किया। लेकिन गांव तक एंबुलेंस (Pregnant girl on Jhelgi) पहुंचने तक की सडक़ न होने के कारण चालक घर तक नहीं पहुंच पाया। घर से करीब 3 किमी पहले मुख्य मार्ग पर एंबुलेंस खड़ी रही।

इस स्थिति में परिजन ने गर्भवती को झेलगी में ढोकर (Pregnant girl on Jhelgi) एंबुलेंस तक पहुंचाने का निर्णय लिया। पथरीले रास्तों से होते हुए परिजन झेलगी में उसे लेकर जा रहे थे। इसी बीच उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई और प्रसव हो गया। प्रसव होने के बाद परिजन ने दोबारा उसे झेलगी में ढोकर महतारी एंबुलेंस तक पहुंचाया।

अस्पताल में कराया गया भर्ती

3 किमी कठिन रास्ते से होते हुए एंबुलेंस तक पहुंचने के बाद जच्चा-बच्चा को बतौली शांतिपारा अस्पताल पहुंचाया गया। जहां दोनों (Pregnant girl on Jhelgi) का उपचार जारी है। दोनों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

बारिश के दिनों में और ज्यादा परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दिनों में यह रास्ता और भी दुर्गम हो जाता है। कई बार मरीजों को इसी तरह झेलेगी में ढोकर ले जाना पड़ता है। कई गर्भवती महिलाओं (Pregnant girl on Jhelgi) और मरीजों की जान तक जा चुकी है।

Pregnant girl on Jhelgi: विधायक का है ये कहना

इस संबंध में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो का कहना है कि वीडियो के माध्यम से मैंने देखा कि झेलगी से एक महिला को लाया (Pregnant girl on Jhelgi) जा रहा है। पिछले 2 सालों में हमने पूरे विस क्षेत्र में सडक़ों पर काम किया है।

कई इलाकों में 20-30 की संख्या में बसाहट वाला गांव है, उन गांवों को भी सडक़ों से जोडऩे का काम सैंक्शन है। आने वाले दिनों में हम ऐसे घरों को भी सडक़ों से जोड़ेंगे, जहां के लोग जंगली इलाकों में एक्का-दुक्का मकान बनाकर रह रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Umesh custodial death case: पुलिस हिरासत में मौत मामला: 8वें दिन उमेश का शव लेने को परिजन हुए तैयार, किया गया अंतिम संस्कार
अंबिकापुर
Umesh custodial death case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

18 Nov 2025 03:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Pregnant girl on Jhelgi: गर्भवती नाबालिग को झेलगी में ढोकर पथरीली राहों पर चले 3 किमी, रास्ते में हुआ बच्चे का जन्म, विधायक ने ये कहा

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Advocate beaten: प्रधान आरक्षक ने भाई व साथियों के साथ मिलकर वकील, पत्नी और बेटे को पीटा, बर्खास्त करने की मांग

Advocate beaten
अंबिकापुर

Cold wave alert: सरगुजा में शीतलहर का अलर्ट जारी, अंबिकापुर का तापमान पहुंचा 6.2 डिग्री, टूट चुका है 57 वर्ष का रिकॉर्ड

Cold wave alert
अंबिकापुर

CG politics: Video: राहुल गांधी को लेकर दिए गए बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस का पलटवार, कहा- …भाजपा को इतना घमंड नहीं करना चाहिए

CG politics
अंबिकापुर

Political war: Video: राहुल गांधी को लेकर वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने कहा- ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स, ये भी कहा…

Political war
अंबिकापुर

Umesh custodial death case: पुलिस हिरासत में मौत मामला: 8वें दिन उमेश का शव लेने को परिजन हुए तैयार, किया गया अंतिम संस्कार

Umesh custodial death case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.