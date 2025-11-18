Pregnant girl on Jhelgi: गर्भवती नाबालिग को झेलगी में ढोकर पथरीली राहों पर चले 3 किमी, रास्ते में हुआ बच्चे का जन्म, विधायक ने ये कहा

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के सुदूर कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग सडक़ की मार आज भी झेल रहे हैं। सडक़ न होने के कारण गर्भवती महिलाओं व बीमार लोगों को झेलगी में ढोकर (Pregnant girl on Jhelgi) एंबुलेंस तक ले जाने का वीडियो अक्सर वायरल होता है। एक ऐसी तस्वीर सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से सामने आई है। माझी जनजाति की गर्भवती किशोरी को झेलगी में ढोकर 3 किमी दूर खड़ी एंबुलेंस तक लाया गया। इससे पहले ही किशोरी का प्रसव रास्ते में हो गया। बाद में उसे महतारी एक्सप्रेस के माध्यम से बतौली के शांतिपारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां जच्चा-बच्चा का इलाज जारी है। यह वीडियो वायरल होने के बाद विधायक का रिएक्शन भी सामने आया है।