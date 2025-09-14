CG health system: एंबुलेंस नहीं मिली तो बीमार व्यक्ति को झेलगी में ढोकर 25 किमी का तय किया सफर, लोगों में नाराजगी

प्रतापपुर। सरगुजा संभाग के ग्रामीण इलाकों में आज भी गांव तक सडक़ नहीं होने के कारण बीमार ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा (CG health system) नहीं मिल पा रही है। ऐसे में परिजनों द्वारा झेलगी या खाट का सहारा लिया जाता है। कई बार तो कॉल करने के बाद भी उन्हें एंबुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम गोरगी से सामने आया है। यहां एंबुलेंस नहीं मिलने पर एक बीमार ग्रामीण को उसके परिजन झेलगी में ढोकर 25 किलोमीटर पैदल चले। फिर उसे प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया। एंबुलेंस नहीं मिलने को लेकर ग्रामीणों में रोष है, उन्होंने जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।