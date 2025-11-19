Dongargarh Naxal Encounter: बड़ी नक्सली मुठभेड़ में ASI शहीद, जंगल में गोलाबारी के बाद सर्चिंग बढ़ी

डोंगरगढ़ में बड़ी नक्सली मुठभेड़ (photo source- Patrika)
Dongargarh Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में एक बार फिर बड़ी नक्सली मुठभेड़ हुई, जिसमें बालाघाट पुलिस का एक जवान शहीद हो गया। इसके साथ ही सुरक्षाबलों के 6 जवानों के घायल होने की सूचना भी मिली है। बता दें इस मुठभेड़ के बाद क्षेत्र में सर्चिंग तेज हो गई है।
बताया जा रहा है कि शहीद का नाम टीआई आशीष शर्मा (Ashish Sharma Shaheed,) है, जो कि मध्यप्रदेश के बालाघाट एक ASI था, जिसे मुठभेड़ के दौरान सीने, पेट और पैर में गोली लगी। शहीद निरीक्षक का शव पोस्टमार्टम के लिए लाया जा रहा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल राजनांदगांव लाया जा रहा है। वहीं हताहतों की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। (Dongargarh Naxal Encounter)
मिली जानकारी के मुताबिक, बालाघाट की ओर नक्सल हलचल की सूचना पर छत्तीसगढ़ और एमपी के सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने आपरेशन लांच किया। बता दें डोंगरगढ़ इलाके से लगते बोरतालाब क्षेत्र में नक्सलियों के साथ सुरक्षाबलों की टीम की मुठभेड़ हो गई।
Naxalite Encounter: वहीं दूसरी ओर बीजापुर में देश के कुख्यात नक्सली कमांडर हिड़मा की मौत के बाद नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर आंध्र प्रदेश मारेडुमिली जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान 7 और नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है, मेटूरू जोगा राव उर्फ़ टेक शंकर को जवानों ने मार गिराया गया है। इसी जगह पर मंगलवार को हिड़मा भी ढेर हुआ था।
