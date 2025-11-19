Dongargarh Naxal Encounter: बड़ी नक्सली मुठभेड़ में ASI शहीद, जंगल में गोलाबारी के बाद सर्चिंग बढ़ी

Naxalite Encounter: वहीं दूसरी ओर बीजापुर में देश के कुख्यात नक्सली कमांडर हिड़मा की मौत के बाद नक्सलवाद को बड़ा झटका लगा है। एक बार फिर आंध्र प्रदेश मारेडुमिली जंगलों में मुठभेड़ चल रही है। इस दौरान 7 और नक्सलियों को जवानों ने ढेर कर दिया है, मेटूरू जोगा राव उर्फ़ टेक शंकर को जवानों ने मार गिराया गया है। इसी जगह पर मंगलवार को हिड़मा भी ढेर हुआ था।