Naxal News: बुचन्ना-उर्मिला समेत 6 नक्सली मार गिराए, सुरक्षा बलों ने तोड़ी नक्सली नेटवर्क की कमर

पुलिस और सूत्रों ने बताया कि मौके से ऑटोमैटिक हथियार, विस्फोटक सामग्री और नक्सली साहित्य बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेन्द्र कुमार यादव ने कहा कि नक्सलियों की गतिविधियों की पुख्ता जानकारी मिलने पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा और एसडीएफ की संयुक्त टीम ने व्यापक सर्चिंग की। सुबह करीब 10 बजे दुश्मनों की ओर से फायरिंग शुरू हुई, जिस पर जवाबी कार्रवाई में छह नक्सली ढेर हुए। मारे गए नक्सलियों की पहचान इस प्रकार हुई है। जिसमें डीवीसीएम कन्ना (बुचन्ना), डीवीसीएम उर्मिला, एसीएम जगत तामो उर्फ मोटू, पीएम देवे, पीएम भगत और पीएम मंगली ओयाम।