सरकार का बड़ा फ़ैसला! मेडिकल कॉलेजों में स्थायी भर्ती शुरू, फैकल्टी की भारी कमी दूर होने की उम्मीद...
CG Medical College: छत्तीसगढ़ पीएससी प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 125 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करेगा। जबकि कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के 332 पद खाली है। नई भर्ती के लिए सोमवार को विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन 25 नवंबर से शुरू होगा। यह भर्ती जून 2022 के बाद की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जुलाई में ही नियमित भर्ती का प्रस्ताव बनाकर पीएससी को भेज दिया था।
प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की भारी कमी है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी है। साढ़े 3 साल होने वाली भर्ती से मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पद भरने की संभावना है। भर्ती 35 विभागों के क्लीनिकल, नॉन क्लीनिकल व सुपर स्पेशलिटी विभागों में की जाएगी। 332 खाली पदों की तुलना में आधे से कम पदों पर भर्ती क्यों की जा रही है, ये सोचने वाली बात है।
जानकारों का कहना है कि 72 से ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसरों का प्रोबेशन पीरियड खत्म नहीं हुआ है इसलिए वे अभी एसोसिएट प्रोफेसर में प्रमोशन के लिए पात्र नहीं है। इसलिए भर्ती कम पदों पर की जा रही है।
दो कार्डियोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर समेत 7 सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। इनमें मेडिकल आंकोलॉजी, सर्जिकल आंकोलॉजी, कार्डियो थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जरी, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट शामिल है। इसका कारण जगदलपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को ठेके पर देना है। वहीं बिलासपुर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को भी ठेके पर देने की तैयारी है। यह भर्ती एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए की जा रही है।
प्रदेश में प्रोफेसर के 117 व एसोसिएट प्रोफेसरों के 196 पद खाली हैं। चूंकि ये प्रमोशन वाले पद हैं इसलिए सीधी भर्ती नहीं की जा सकती। सीनियर प्रोफेसरों को डायरेक्टर प्रोफेसर पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। हालांकि प्रमोशन कब होगा, यह तय नहीं है। कॉलेजों से फाइल डीएमई कार्यालय भेजी जा चुकी है।
प्रमोशन पीएससी से होगा। अगले साल प्रदेश में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज कवर्धा, जांजगीर-चांपा, मनेंद्रगढ़, गीदम व जशपुर में खोला जाएगा। वहां के लिए सेटअप तय हो गया है, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। कॉलेज खोलने के बाद दूसरे मेडिकल कॉलेजों से असिस्टेंट प्रोफेसरों व अन्य फैकल्टी की भर्ती की जाएगी। तब फिर से भर्ती की जरूरत पड़ेगी।
