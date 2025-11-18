सरकार का बड़ा फ़ैसला! मेडिकल कॉलेजों में स्थायी भर्ती शुरू, फैकल्टी की भारी कमी दूर होने की उम्मीद…

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की भारी कमी है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होने लगी है। साढ़े 3 साल होने वाली भर्ती से मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पद भरने की संभावना है। भर्ती 35 विभागों के क्लीनिकल, नॉन क्लीनिकल व सुपर स्पेशलिटी विभागों में की जाएगी। 332 खाली पदों की तुलना में आधे से कम पदों पर भर्ती क्यों की जा रही है, ये सोचने वाली बात है।