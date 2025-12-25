IAS Priyanka Shukla: MY Bharat में देश की पहली CEO बनी डॉ. प्रियंका शुक्ला, ACC ने नियुक्ति को दी हरी झंडी

2009 बैच की IAS डॉ प्रियंका शुक्ला “माय भारत” की पहली CEO होंगी ( Photo - Facebook ID )
IAS Priyanka Shukla: केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा की आयुक्त और पाठ्य पुस्तक निगम की प्रबंध संचालक आईएएस डॉ. प्रियंका शुक्ला को युवा मामलों से जुड़े अहम प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी सौंपी है। डॉ. शुक्ला को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने मेरा युवा भारत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि 2009 बैच की IAS डॉ प्रियंका शुक्ला “माय भारत” की पहली CEO होंगी।
यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष के लिए की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार डॉ. प्रियंका शुक्ला को पे मैट्रिक्स लेवल-14 में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। यह नियुक्ति तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक माय भारत के सीईओ पद के लिए भर्ती नियम को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता।
मेरा युवा भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक नवाचार, स्वैच्छिक सेवा, नेतृत्व विकास और नीति निर्माण से जोडऩा है। सरकार का फोकस युवाओं को केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि परिवर्तन के सक्रिय भागीदार के रूप में विकसित करने पर है। ऐसे में डॉ. प्रियंका शुक्ला की नियुक्ति को युवा-केंद्रित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
IAS डॉ प्रियंका शुक्ला प्रदेश के जशपुर और कांकेर जिला की कलेक्टर रह चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी संभाल चुकी है। मौजूदा समय में वो समग्र शिक्षा और पाठ्य पुस्तक निगम की एमडी थी।
