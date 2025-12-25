IAS Priyanka Shukla: MY Bharat में देश की पहली CEO बनी डॉ. प्रियंका शुक्ला, ACC ने नियुक्ति को दी हरी झंडी

यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष के लिए की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार डॉ. प्रियंका शुक्ला को पे मैट्रिक्स लेवल-14 में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। यह नियुक्ति तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक माय भारत के सीईओ पद के लिए भर्ती नियम को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता।