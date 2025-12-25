25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IAS Priyanka Shukla: MY Bharat में देश की पहली CEO बनी डॉ. प्रियंका शुक्ला, ACC ने नियुक्ति को दी हरी झंडी

IAS Priyanka Shukla: छत्तीसगढ़ कैडर की IAS डॉ प्रियंका शुक्ला को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने मेरा युवा भारत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है..

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 25, 2025

IAS priyanka shukla

2009 बैच की IAS डॉ प्रियंका शुक्ला “माय भारत” की पहली CEO होंगी ( Photo - Facebook ID )

IAS Priyanka Shukla: केंद्र सरकार ने समग्र शिक्षा की आयुक्त और पाठ्य पुस्तक निगम की प्रबंध संचालक आईएएस डॉ. प्रियंका शुक्ला को युवा मामलों से जुड़े अहम प्रशासनिक पद की जिम्मेदारी सौंपी है। डॉ. शुक्ला को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने मेरा युवा भारत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि 2009 बैच की IAS डॉ प्रियंका शुक्ला “माय भारत” की पहली CEO होंगी।

IAS Priyanka Shukla: तीन वर्ष के लिए नियुक्ति

यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति के आधार पर तीन वर्ष के लिए की गई है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार डॉ. प्रियंका शुक्ला को पे मैट्रिक्स लेवल-14 में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। यह नियुक्ति तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक माय भारत के सीईओ पद के लिए भर्ती नियम को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता।

मेरा युवा भारत में निभाएंगी अहम भूमिका

मेरा युवा भारत केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण, सामाजिक नवाचार, स्वैच्छिक सेवा, नेतृत्व विकास और नीति निर्माण से जोडऩा है। सरकार का फोकस युवाओं को केवल योजनाओं के लाभार्थी नहीं, बल्कि परिवर्तन के सक्रिय भागीदार के रूप में विकसित करने पर है। ऐसे में डॉ. प्रियंका शुक्ला की नियुक्ति को युवा-केंद्रित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

IAS डॉ प्रियंका शुक्ला प्रदेश के जशपुर और कांकेर जिला की कलेक्टर रह चुकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी संभाल चुकी है। मौजूदा समय में वो समग्र शिक्षा और पाठ्य पुस्तक निगम की एमडी थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 12:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IAS Priyanka Shukla: MY Bharat में देश की पहली CEO बनी डॉ. प्रियंका शुक्ला, ACC ने नियुक्ति को दी हरी झंडी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दिखा ठंड का असर! अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट, IMD ने किया Alert जारी...

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में दिखा ठंड का असर! अगले 3 दिन न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट, IMD ने किया Alert जारी...(photo-patrika)
रायपुर

CG News: पेट की आंत से डॉक्टरों ने बनाई नई आहार नली, मरीज को मिला नया जीवन

CG News
रायपुर

छह माह बाद भी ज्वाइनिंग नहीं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित

रायपुर में शिक्षक युक्तियुक्तकरण विवाद(photo-patrika)
रायपुर

Year Ender 2025: छत्तीसगढ़ के नाम रहा साल 2025, निवेश और जनकल्याण की लिखी नई इबारत, जानें राज्य सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियां

Year Ender 2025: छत्तीसगढ़ के नाम रहा साल 2025, निवेश और जनकल्याण की लिखी नई इबारत, जानें राज्य सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियां
रायपुर

Crime News: रायपुर केन्द्रीय जेल में चाकूबाजी, यश शर्मा हत्याकांड के मुख्य गवाह पर हमला

Crime News: रायपुर केन्द्रीय जेल में चाकूबाजी, यश शर्मा हत्याकांड के मुख्य गवाह पर हमला
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.