Suspicious Death: छात्र के बाद अब प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, इस हाल में मिली लाश! मचा हड़कंप

मंगलवार की सुबह प्रो. नरेंद्र कुमार मिश्रा तक़रीबन 6.47 बजे के आसपास अपने कमरे में चीख रहे थे। तभी अचानक वहां से गुज़र रहे सुरक्षाकर्मी रामबाबू क्षत्रिय ने उनके दरवाज़े के पास जाकर आवाज़ दी, लेकिन दरवाज़ा खोलने की जगह प्रो. नरेंद्र की चीख सुनाई दे रही थी। सुरक्षाकर्मी ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो प्रो. नरेंद्र उल्टियां करते हुए ज़मीन पर पड़े हुए थे। उन्हें तत्काल वाहन से सिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। सप्ताहभर पहले यहां कैंपस के तालाब में छात्र अर्सलान की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद अब प्रो. नरेंद्र की संदिग्ध मौत से कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है।