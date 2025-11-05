Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

Suspicious Death: छात्र के बाद अब प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, इस हाल में मिली लाश! मचा हड़कंप

Suspicious Death: गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग के सीनियर प्रोफेसर नरेंद्र कुमार मिश्रा की कैंपस के स्टाफ क्वार्टर में संदिग्ध मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Nov 05, 2025

मौत (Photo source- Patrika)

मौत (Photo source- Patrika)

Suspicious Death: गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बॉटनी विभाग के सीनियर प्रोफेसर नरेंद्र कुमार मिश्रा की कैंपस के स्टाफ क्वार्टर में संदिग्ध मौत हो गई। प्रो. मिश्रा कुछ दिनों से चिंतित और अवसाद में थे क्योंकि हाल ही में कुलपति प्रो. आलोक चक्रवाल ने बॉटनी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. संतोष प्रजापति को बदलकर प्रो. नरेंद्र कुमार मिश्रा से जूनियर एक प्रोफेसर को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया था।

मंगलवार की सुबह प्रो. नरेंद्र कुमार मिश्रा तक़रीबन 6.47 बजे के आसपास अपने कमरे में चीख रहे थे। तभी अचानक वहां से गुज़र रहे सुरक्षाकर्मी रामबाबू क्षत्रिय ने उनके दरवाज़े के पास जाकर आवाज़ दी, लेकिन दरवाज़ा खोलने की जगह प्रो. नरेंद्र की चीख सुनाई दे रही थी। सुरक्षाकर्मी ने दरवाज़ा तोड़कर देखा तो प्रो. नरेंद्र उल्टियां करते हुए ज़मीन पर पड़े हुए थे। उन्हें तत्काल वाहन से सिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। सप्ताहभर पहले यहां कैंपस के तालाब में छात्र अर्सलान की संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के बाद अब प्रो. नरेंद्र की संदिग्ध मौत से कैंपस में हड़कंप मचा हुआ है।

बेटा बोला, जब तक नहीं आऊं दरवाजा न खोलें

मौत के बाद प्रबंधन और पुलिस की टीम प्रो. नरेंद्र के डी-1 स्थित क्वार्टर में पहुंची। प्रो. नरेंद्र मूलत: उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। ऐसे में उनके बेटे से संपर्क किया गया। उनके बेटे ने कहा कि वह दिल्ली से निकल रहे हैं, जब तक वह पहुंच न जाएं तब तक न तो पोस्टमार्टम हो और न ही उनके कमरे में कोई प्रवेश करे। ऐसे में सीएसपी गगन कुमार और कोनी टीआई रविंद्र अनंत ने प्रो. नरेंद्र के क्वार्टर के बाहर चैनल गेट पर ताला लगा दिया और सुरक्षा कर्मी का बयान लेकर लौट गए।

कक्षाओं को बंद कर छात्र कार्यक्रम में बुलाए गए

कैंपस में हो रही मौत पर असंवेदनशील प्रबंधन लगातार कार्यक्रम कर रहा है। मंगलवार को भी प्रो. नरेंद्र की मौत पर न तो कोई शोक सभा हुई, न मौन धारण किया गया। बल्कि कुलपति प्रो. चक्रवाल ने सभी विभागों के एचओडी को निर्देशित कर छात्रों की कक्षाएं बंद कर उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने सभागार में बुला लिया।

इधर सिम्स में शव, उधर विवि में कार्यक्रम में मशगूल

सिम्स में प्रो. नरेंद्र के शव को रखा गया है, लेकिन उसे देखने के लिए प्रबंधन की ओर से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने कैंपस में एक भव्य एल्डरली इश्यूज़ (बुज़ुर्गों को होने वाली समस्या) को लेकर कार्यक्रम कराया, जिसमें कुलपति आलोक चक्रवाल समेत बाहर से आए अतिथियों ने शिरकत की और व्यंजनों का लुत्फ़ उठाया।

कैंपस में आयोजित कार्यक्रम पहले से निर्धारित था। गेस्ट आ चुके थे। ऐसे में कार्यक्रम कैंसिल नहीं कराया जा सकता। वैसे भी किसी की मौत से कैंपस में होने वाले कार्यक्रम व कक्षाओं को तो हम बंद नहीं करा सकते हैं। प्रो. नरेंद्र के बेटे से बात हुई है, उन्होंने कहा कि आने के बाद पीएम कराया जाए, इसलिए शव सिम्स में रखवाया गया है। -प्रो. मनीष श्रीवास्तव, मीडिया प्रभारी, जीजीयू

ये भी पढ़ें

जीजीयू के छात्र की मौत मामला… 5 दिन बाद भी FIR नहीं, दिल्ली और रायपुर मंत्रालय से रखी जा रही नजर
बिलासपुर
जीजीयू (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

05 Nov 2025 02:30 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / Suspicious Death: छात्र के बाद अब प्रोफेसर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, इस हाल में मिली लाश! मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

आर्थिक तंगी के तनाव में हंसिया से पत्नी पर हमला, जेल में रहने की अवधि को हाईकोर्ट ने माना पर्याप्त

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

कांग्रेस नेता त्रिलोक बिहार चुनाव में वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त, पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान, CG के 55 नेता प्रचार में सक्रिय

congress flag
बिलासपुर

धान खरीदी की तारीख तय, लेकिन तैयारी नदारद… समितियों में अब तक नहीं पहुंचा बारदाना, किसान परेशान

धान खरीदी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

घायल यात्रियों का हाल-चाल लेने अस्पताल पहुंचे सांसद-विधायक, कांग्रेस ने मांगा मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ मुआवजा

अस्पतालों में पहुंचे सांसद व विधायक (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर

कोई मां को ढूंढ रहा था, कोई बेटे को… हादसे के बाद स्टेशन से अस्पताल तक हाहाकार, प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने सुनाई आपबीती

पत्रिका टीम को प्रत्यक्षदर्शियों और घायलों ने बताई खौफनाक हादसे की कहानी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.