Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

जीजीयू के छात्र की मौत मामला… 5 दिन बाद भी FIR नहीं, दिल्ली और रायपुर मंत्रालय से रखी जा रही नजर

Bilaspur News: गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र की लाश तालाब में मिलने के बाद एक और राजनीति गरमा गई है। आए दिन एनएसयूआई, एबीपीपी जैसे छात्र संगठन प्रदर्शन कर जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 31, 2025

जीजीयू (Photo source- Patrika)

जीजीयू (Photo source- Patrika)

Bilaspur News: गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र की लाश तालाब में मिलने के बाद एक और राजनीति गरमा गई है। आए दिन एनएसयूआई, एबीपीपी जैसे छात्र संगठन प्रदर्शन कर जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं लाश मिलने के पांच दिन बाद भी मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है।

कांग्रेस कमेटी और छात्रों की मांग पर एसएसपी रजनेश सिंह ने कोतवाली सीएसपी गगन कुमार, कोनी प्रभारी टीआई रविंद्र अनंत सहित 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। लेकिन 10 माह पहले पदोन्नत हुए कोनी के कांस्टेबल रमेश पटनाया को विवेचना अधिकारी बना दिया गया है। पीएम, पंचनामा और संबंधित दस्तावेजों में केवल उनके ही हस्ताक्षर हैं।

इसका एक मुख्य कारण आईपीएस गगन कुमार प्रशिक्षु हैं और कभी भी दूसरी जगह जा सकते हैं। वहीं प्रभारी टीआई रविंद्र अनंत भी कोनी टीआई के आते ही हट जाएंगे, ऐसे में इस केस में विवेचना अधिकारी बनकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बचने के लिए कोनी के कांस्टेबल को विवेचना की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अनुभव की कमी और बड़े मामले होने के कारण मामले की जांच तेजी से नहीं हो पा रही है।

दिल्ली और रायपुर मंत्रालय से रखी जा रही नजर

सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला होने के कारण केस से जुड़े अधिकारियों के पास अब दिल्ली और रायपुर मंत्रालय तक से फोन आने लगे हैं। जिस छात्र का शव मिला है, वह बिहार राज्य का मूल निवासी था। ऐसे में बिहार चुनाव के कारण भी मामला हाई प्रोफाइल बन गया है। ऐसे में अफसर भी अंदर की जानकारी देने से बच रहे हैं। इधर एमबीवीपी व एनएसयूआई के छात्र मामले को दबाने के आरोप लगा रहे हैं।

दस्तावेजों में भले ही हेड कॉस्टेबल के हस्ताक्षर हो रहे हैं, लेकिन सीएससी व उच्च अधिकारियों के निर्देशन पर मामले की जांच की जा रही है। अब तक मामले में एफआईआर नहीं हुई है। बिसरा व अन्य जांच फोरेंसिक विशेषज्ञ कर रहे हैं, रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। - रविंद्र अनंत, प्रभारी टीआई कोनी।

ये भी पढ़ें

जीजीयू भर्ती पर रोक लग सकती है! एनसीटीई नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप, जानें क्या है पूरा मामला?
बिलासपुर
CG News: एक की जगह 13 तो किसी को दे दिए 19 लाख रुपये, जानें क्या है पूरा मामला

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 12:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / जीजीयू के छात्र की मौत मामला… 5 दिन बाद भी FIR नहीं, दिल्ली और रायपुर मंत्रालय से रखी जा रही नजर

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG High Court: मेकाहारा में एक ही बेड पर दो प्रसूताओं को देखकर भड़का हाईकोर्ट, कहा- स्थिति बेहद खराब, सरकार ध्यान दें…

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

मंगल स्पंज फैक्ट्री में बड़ा हादसा: 40 फीट ऊंचाई से नीचे गिरा मजदूर, मौके पर ही मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा

मौत (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

रीएजेंट टेंडर पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पूछा- अब तक क्या हुआ? सीजीएमएससी से मांगा नया शपथ पत्र

हाईकोर्ट (Photo source- Patrika)
बिलासपुर

प्रदेश की बेटियों ने न्यायिक इतिहास रचा, 2018 में पहली बार दो महिला बनीं जज, 16 स्थानीय वकील भी शामिल

हाईकोर्ट (photo-patrika)
बिलासपुर

CG Crime News: 10 लाख लेकर भागे दलाल… सराफा कारोबारी को जमीन सौदे के नाम पर लगाया चूना, दलाल फरार

बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.