जीजीयू के छात्र की मौत मामला… 5 दिन बाद भी FIR नहीं, दिल्ली और रायपुर मंत्रालय से रखी जा रही नजर

इसका एक मुख्य कारण आईपीएस गगन कुमार प्रशिक्षु हैं और कभी भी दूसरी जगह जा सकते हैं। वहीं प्रभारी टीआई रविंद्र अनंत भी कोनी टीआई के आते ही हट जाएंगे, ऐसे में इस केस में विवेचना अधिकारी बनकर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बचने के लिए कोनी के कांस्टेबल को विवेचना की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अनुभव की कमी और बड़े मामले होने के कारण मामले की जांच तेजी से नहीं हो पा रही है।