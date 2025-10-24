जीजीयू भर्ती पर रोक लग सकती है! एनसीटीई नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप, जानें क्या है पूरा मामला?

याचिकाकर्ता डॉ. नवीन कुमार चौबे ने बताया कि 2019 और 2024 के विज्ञापनों में भी इसी तरह विषय का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था, जिससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। अब 27 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में विश्वविद्यालय को अपने पक्ष में जवाब दाखिल करना है। अदालत के निर्देशों से यह तय होगा कि विश्वविद्यालय ने नियमों का पालन किया या नहीं।