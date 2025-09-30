Bear Attack: पूर्व पार्षद पर भालुओं का जानलेवा हमला, इलाके में दहशत का माहौल

Bear Attack: नगर पंचायत खोंगापानी में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। यहां रहने वाले पूर्व पार्षद पर उनके ही घर के पास भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। घटना इतनी भीषण थी कि पूर्व पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों और आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया और तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अपोलो अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया।