Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Bear Attack: पूर्व पार्षद पर भालुओं का जानलेवा हमला, इलाके में दहशत का माहौल

Bear Attack: भालुओं ने घर के पास पूर्व पार्षद पर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें अपोलो अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल।

less than 1 minute read

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Sep 30, 2025

भालुओं का जानलेवा हम (Photo source- Patrika)

भालुओं का जानलेवा हम (Photo source- Patrika)

Bear Attack: नगर पंचायत खोंगापानी में बीती रात एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। यहां रहने वाले पूर्व पार्षद पर उनके ही घर के पास भालुओं ने अचानक हमला कर दिया। घटना इतनी भीषण थी कि पूर्व पार्षद गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों और आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया और तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए अपोलो अस्पताल बिलासपुर रेफर कर दिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना रात के समय हुई जब पूर्व पार्षद अपने घर के पास टहल रहे थे। इसी दौरान जंगल से भटककर आए भालुओं का एक झुंड अचानक उन पर टूट पड़ा। हमले में उन्हें सिर और शरीर पर गहरी चोटें आई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि भालू लंबे समय से खोंगापानी और आसपास के इलाकों में घूमते देखे जा रहे हैं, लेकिन वन विभाग द्वारा अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में लगातार हो रही भालुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए त्वरित कार्यवाही की जाए। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ऐसी घटनाएं और भी बढ़ सकती हैं।

Bear Attack: स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी घटना पर चिंता जताई है और पीड़ित पूर्व पार्षद के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। साथ ही उन्होंने ग्रामीण इलाकों में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने और वन्यजीवों को आबादी वाले क्षेत्र से दूर रखने के लिए स्थायी समाधान की मांग की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 09:01 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Bear Attack: पूर्व पार्षद पर भालुओं का जानलेवा हमला, इलाके में दहशत का माहौल

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

दर्दनाक हादसा: खेत में लगे करंट प्रवाहित तार की संपर्क में आने से भांजे की मौत, मामा को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही जांच

मौत (photo- patrika)
रायगढ़

अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग…

अग्निवीर भर्ती की तैयारी अब होगी आसान, 5 अक्टूबर से पुलिस विभाग देगा फिजिकल टेस्ट की ट्रेनिंग...(photo-patrika)
रायगढ़

आवारा कुत्ते के काटने से मासूम की मौत, उपचार के दौरान चल बसा बच्चा… परिवार में मातम

बच्चे की मौत (पत्रिका फाइल फोटो)
रायगढ़

Raipur News: रायपुर के चंगोराभाठा से नक्सली पति-पत्नी गिरफ्तार, 5-6 साल से नक्सलियों को भेजे रहे थे जानकारी

Raipur News: रायपुर के चंगोराभाठा से नक्सली पति-पत्नी गिरफ्तार, 5-6 साल से नक्सलियों को भेजे रहे थे जानकारी
रायगढ़

CG Crime: खाने को लेकर विवाद, हाथ-पैर से पिटाई कर पत्नी की ले ली जान, पति गिरफ्तार

CG Crime: खाने को लेकर विवाद, हाथ-पैर से पिटाई कर पत्नी की ले ली जान, पति गिरफ्तार
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.