33 दिन बाद थमी NHM कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर, संघ ने जताया आभार

CG News: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर बीते 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे जशपुर जिले के 845 से अधिक एनएचएम कर्मचारी आखिरकार 33 दिन बाद काम पर लौट आए। सोमवार को सभी कर्मचारी गाजे-बाजे और उत्साह के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. घनश्याम सिंह जात्रा को सामूहिक उपस्थिति पत्र सौंपा।
करीब 20 वर्षों से संविदा पर कार्यरत 16 हजार से अधिक एनएचएम कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों में से 4 को तत्काल पूरा कर दिया गया है। इनमें 5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, 27 प्रतिशत महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि, 30 दिन का सवैतनिक मेडिकल अवकाश, वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रमाण-पत्र (सीआर) में पारदर्शिता शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति को अगले तीन माह में लागू करने का आश्वासन दिया गया है।
वहीं, संविलियन, पब्लिक हेल्थ कैडर और नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण पर शीघ्र कार्यवाही का भरोसा सरकार ने दिलाया है। एनएचएम संघ जशपुर ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित सभी संबंधित अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। 33 दिनों से ठप स्वास्थ्य सेवाएं अब पटरी पर लौटेंगी और आम मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।