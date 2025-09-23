Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जशपुर नगर

33 दिन बाद थमी NHM कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर, संघ ने जताया आभार

CG News: जशपुरनगर जिले में एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर बीते 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे जशपुर जिले के 845 से अधिक एनएचएम कर्मचारी आखिरकार 33 दिन बाद काम पर लौट आए।

जशपुर नगर

Shradha Jaiswal

Sep 23, 2025

33 दिन बाद थमी NHM कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर, संघ ने जताया आभार(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के जशपुरनगर जिले में एनएचएम कर्मचारी संघ के आह्वान पर बीते 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे जशपुर जिले के 845 से अधिक एनएचएम कर्मचारी आखिरकार 33 दिन बाद काम पर लौट आए। सोमवार को सभी कर्मचारी गाजे-बाजे और उत्साह के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. घनश्याम सिंह जात्रा को सामूहिक उपस्थिति पत्र सौंपा।

CG News: संघ ने जताया आभार

करीब 20 वर्षों से संविदा पर कार्यरत 16 हजार से अधिक एनएचएम कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों में से 4 को तत्काल पूरा कर दिया गया है। इनमें 5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, 27 प्रतिशत महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि, 30 दिन का सवैतनिक मेडिकल अवकाश, वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रमाण-पत्र (सीआर) में पारदर्शिता शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति को अगले तीन माह में लागू करने का आश्वासन दिया गया है।

ये भी पढ़ें

एनएचएम कर्मचारियों की अनोखी पहल, जगदलपुर से दंतेवाड़ा तक शुरू की पैदल यात्रा
जगदलपुर
एनएचएम कर्मचारियों की अनोखी पहल (Photo source- Patrika)

वहीं, संविलियन, पब्लिक हेल्थ कैडर और नियमित भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण पर शीघ्र कार्यवाही का भरोसा सरकार ने दिलाया है। एनएचएम संघ जशपुर ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया और मिशन संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला सहित सभी संबंधित अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। 33 दिनों से ठप स्वास्थ्य सेवाएं अब पटरी पर लौटेंगी और आम मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

23 Sept 2025 02:46 pm

Published on:

23 Sept 2025 02:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / 33 दिन बाद थमी NHM कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर, संघ ने जताया आभार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.