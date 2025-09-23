33 दिन बाद थमी NHM कर्मियों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर, संघ ने जताया आभार

करीब 20 वर्षों से संविदा पर कार्यरत 16 हजार से अधिक एनएचएम कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों में से 4 को तत्काल पूरा कर दिया गया है। इनमें 5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, 27 प्रतिशत महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की वृद्धि, 30 दिन का सवैतनिक मेडिकल अवकाश, वार्षिक गोपनीय चरित्र प्रमाण-पत्र (सीआर) में पारदर्शिता शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति और स्थानांतरण नीति को अगले तीन माह में लागू करने का आश्वासन दिया गया है।