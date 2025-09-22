मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में फर्जीवाड़ा, पात्र मजदूरों को वंचित कर परिजनों को दिलाया लाभ, जांच में हुआ खुलासा

CG News: बेमेतरा जिले में शासकीय योजनाओं के दुरुपयोग का एक बड़ा मामला सामने आया है। जिले के तत्कालीन प्लेसमेंट कर्मी छलेश्वर साहू पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए षड्यंत्रपूर्वक कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अपने परिजनों और रिश्तेदारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाया।
यह मामला तब सामने आया जब नगर पालिका बेमेतरा पार्षद नीतू कोठारी ने 18 अगस्त को शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर कार्यालय श्रम पदाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए प्राथमिक जांच की और 21 अगस्त को विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
कार्यालयीन जांच समिति ने पाया कि तत्कालीन प्लेसमेंट कर्मी छलेश्वर साहू ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों में हेराफेरी की। योजनाओं में लाभार्थी दिखाए गए दस्तावेज झूठे और कूट रचित पाए गए। लाभ दिलाने के लिए अपनी पत्नी (सुदामा बाई) को भी पात्र बताकर शासन से एक लाख रुपये की राशि आबंटित करर्वाई। इस षड़यंत्र से शासन को वित्तीय क्षति पहुंची और वास्तविक पात्र मजदूरों को योजना से वंचित कर दिया गया।
जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि छलेश्वर साहू द्वारा की गई हरकतें गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं। इस संबंध में अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की सिफारिश की गई है। मामले को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर, नवा रायपुर को भेजा गया है।