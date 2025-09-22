मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना में फर्जीवाड़ा, पात्र मजदूरों को वंचित कर परिजनों को दिलाया लाभ, जांच में हुआ खुलासा

कार्यालयीन जांच समिति ने पाया कि तत्कालीन प्लेसमेंट कर्मी छलेश्वर साहू ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत प्रस्तुत दस्तावेजों में हेराफेरी की। योजनाओं में लाभार्थी दिखाए गए दस्तावेज झूठे और कूट रचित पाए गए। लाभ दिलाने के लिए अपनी पत्नी (सुदामा बाई) को भी पात्र बताकर शासन से एक लाख रुपये की राशि आबंटित करर्वाई। इस षड़यंत्र से शासन को वित्तीय क्षति पहुंची और वास्तविक पात्र मजदूरों को योजना से वंचित कर दिया गया।