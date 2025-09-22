नपं अध्यक्ष ने पति के साथ CMO ऑफिस में घुसकर की गाली-गलौज, हाथ उठाने का Video वायरल, पुलिस की सुस्त कार्रवाई से गुस्सा

सीएमओ मनीष ठाकुर ने बताया कि अध्यक्ष और उनके पति समय-समय पर उनसे कमीशन की मांग करते रहते हैं और शासकीय कार्य में बाधा डालते हैं। विरोध करने पर धमकाते हैं। लेकिन मैं नियम के मुताबिक काम करता रहा हूं और करता करूंगा। 17 सितम्बर को भी कमीशन को लेकर नगर पंचायत में नपं अध्यक्ष और पति मिलकर कमीशन को लेकर हंगामा मचाने लगे, तब वहां कर्मचारियों की भीड़ लग गई। इस दौरान जब पति-पत्नी उनके कार्यालय में घुसकर जान से मारने की धमकी दी।