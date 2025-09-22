Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

नपं अध्यक्ष ने पति के साथ CMO ऑफिस में घुसकर की गाली-गलौज, हाथ उठाने का Video वायरल, पुलिस की सुस्त कार्रवाई से गुस्सा

Bilaspur Crime News: मल्हार नगर पंचायत की अध्यक्ष धनेश्वरी केवट और उनके पति धनेश्वर केवट के खिलाफ 17 सितंबर को सीएमओ मनीष सिंह ठाकुर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 22, 2025

नपं अध्यक्ष ने CMO पर उठाया हाथ (फोटो सोर्स- पत्रिका)
नपं अध्यक्ष ने CMO पर उठाया हाथ (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: मल्हार नगर पंचायत की अध्यक्ष धनेश्वरी केवट और उनके पति धनेश्वर केवट के खिलाफ 17 सितंबर को सीएमओ मनीष सिंह ठाकुर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मामला पांच दिन बीत जाने के बावजूद जांच और गिरफ्तारी के बिना ठहरा हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में नगर पंचायत अध्यक्ष हाथ उठाकर सीएमओ को धमकाते और जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आ रहीं हैं।

पुलिस की धीमी कार्रवाई से नाराजगी

सीएमओ मनीष ठाकुर ने बताया कि अध्यक्ष और उनके पति समय-समय पर उनसे कमीशन की मांग करते रहते हैं और शासकीय कार्य में बाधा डालते हैं। विरोध करने पर धमकाते हैं। लेकिन मैं नियम के मुताबिक काम करता रहा हूं और करता करूंगा। 17 सितम्बर को भी कमीशन को लेकर नगर पंचायत में नपं अध्यक्ष और पति मिलकर कमीशन को लेकर हंगामा मचाने लगे, तब वहां कर्मचारियों की भीड़ लग गई। इस दौरान जब पति-पत्नी उनके कार्यालय में घुसकर जान से मारने की धमकी दी।

ये भी पढ़ें

Crime News: नशीली दवाओं के साथ 3 अंतर्राज्यीय सप्लायर गिरफ्तार, बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाइयां बरामद
जगदलपुर
नशीली दवाओं के साथ 3 अंतर्राज्यीय सप्लायर गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

सीएमओ द्वारा शिकायत की गई है, जिस पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। दूसरे पक्ष ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - हरिशचंद्र टांडेकर, टीआई मस्तूरी

ये भी पढ़ें

घटिया क्वालिटी पानी फैक्ट्री की रिपोर्टिंग के दौरान मारपीट, पत्रकारों ने किया प्रदर्शन… कांग्रेस नेताओं के ट्वीट से गरमाई राजनीति
कवर्धा
Bhupesh Baghel, cg news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Sept 2025 04:18 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / नपं अध्यक्ष ने पति के साथ CMO ऑफिस में घुसकर की गाली-गलौज, हाथ उठाने का Video वायरल, पुलिस की सुस्त कार्रवाई से गुस्सा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.