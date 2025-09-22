नपं अध्यक्ष ने पति के साथ CMO ऑफिस में घुसकर की गाली-गलौज, हाथ उठाने का Video वायरल, पुलिस की सुस्त कार्रवाई से गुस्सा

Crime News: मल्हार नगर पंचायत की अध्यक्ष धनेश्वरी केवट और उनके पति धनेश्वर केवट के खिलाफ 17 सितंबर को सीएमओ मनीष सिंह ठाकुर की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मामला पांच दिन बीत जाने के बावजूद जांच और गिरफ्तारी के बिना ठहरा हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में नगर पंचायत अध्यक्ष हाथ उठाकर सीएमओ को धमकाते और जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आ रहीं हैं।
सीएमओ मनीष ठाकुर ने बताया कि अध्यक्ष और उनके पति समय-समय पर उनसे कमीशन की मांग करते रहते हैं और शासकीय कार्य में बाधा डालते हैं। विरोध करने पर धमकाते हैं। लेकिन मैं नियम के मुताबिक काम करता रहा हूं और करता करूंगा। 17 सितम्बर को भी कमीशन को लेकर नगर पंचायत में नपं अध्यक्ष और पति मिलकर कमीशन को लेकर हंगामा मचाने लगे, तब वहां कर्मचारियों की भीड़ लग गई। इस दौरान जब पति-पत्नी उनके कार्यालय में घुसकर जान से मारने की धमकी दी।
सीएमओ द्वारा शिकायत की गई है, जिस पर मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। दूसरे पक्ष ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। - हरिशचंद्र टांडेकर, टीआई मस्तूरी