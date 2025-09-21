घटिया क्वालिटी पानी फैक्ट्री की रिपोर्टिंग के दौरान मारपीट, पत्रकारों ने किया प्रदर्शन… कांग्रेस नेताओं के ट्वीट से गरमाई राजनीति

Crime News: कवर्धा जिले में पत्रकारों ने शनिवार की दोपहर को विरोध प्रदर्शन किया। एक निजी चैनल के पत्रकार पर रिपोर्टिंग के दौरान मारपीट व मोबाइल छिना गया। एफआईआर कर पानी बॉटल व पाइच बनाने वाली कंपनी के कारखाने में रिपोर्टिंग के दौरान संचालक ने मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट पत्रकार ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने सामने वाले फैक्ट्री संचालक की शिकायत पर भी एफ आईआर दर्ज कर लिया।
जबकि मारपीट व दादागिरि पत्रकार के साथ कंपनी के मालिक ने थी। मतलब पीड़ित पत्रकार है बावजूद पुलिस पूरी तरह से सपोर्ट उक्त कंपनी मालिक का कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन न देकर पत्रकार को ही समझाते रहे कि एफआईआर न करे। इसी बात को लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। शनिवार को किया गया प्रदर्शन सांकेतिक है। दो दिनों में फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई नहीं हुई। तो सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है।
दूसरी ओर मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मामले को लेकर ट्वीट किया है। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया कि पत्रकारों पर अत्याचार बंद करो। गृहमंत्री विजय शर्मा के विधानसभा और उन्हीं के गृह ज़िले में ग्राउंड कवरेज के दौरान पत्रकार पर जानलेवा हमला की सूचना बेहद निंदनीय है। हमलावरों पर अब तक कार्रवाई न होना। आंदोलनरत पत्रकारों की मांगें न मानना बताता है कि भाजपा सरकार का नज़रिया पत्रकारों के प्रति क्या है।
वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने ट्वीट किया कि पत्रकारों पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। कवर्धा में पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ। लीपापोती के लिए केवल एफआईआर दर्ज पर दोषियों पर कार्रवाई ठप्प।