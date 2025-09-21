घटिया क्वालिटी पानी फैक्ट्री की रिपोर्टिंग के दौरान मारपीट, पत्रकारों ने किया प्रदर्शन… कांग्रेस नेताओं के ट्वीट से गरमाई राजनीति

जबकि मारपीट व दादागिरि पत्रकार के साथ कंपनी के मालिक ने थी। मतलब पीड़ित पत्रकार है बावजूद पुलिस पूरी तरह से सपोर्ट उक्त कंपनी मालिक का कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन न देकर पत्रकार को ही समझाते रहे कि एफआईआर न करे। इसी बात को लेकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। शनिवार को किया गया प्रदर्शन सांकेतिक है। दो दिनों में फैक्ट्री संचालक पर कार्रवाई नहीं हुई। तो सोमवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई है।