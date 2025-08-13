CG Liquor Scam Case: चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट का ED को नोटिस, 26 अगस्त तक मांगा जवाब, दिया ये निर्देश

CG Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ में हुए 32 करोड़ के शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।