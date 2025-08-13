13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

CG Liquor Scam Case: चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट का ED को नोटिस, 26 अगस्त तक मांगा जवाब, दिया ये निर्देश

Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ में हुए 32 करोड़ के शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 13, 2025

चैतन्य बघेल। (फोटो : Twitter)
चैतन्य बघेल। (फोटो : Twitter)

CG Liquor Scam Case: छत्तीसगढ़ में हुए 32 करोड़ के शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।

ईडी ने शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण में 18 जुलाई 2025 को भिलाई स्थित निवास से चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिवस के दिन ही गिरफ्तार किया था। चैतन्य बघेल गिरफ्तारी के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट गए। वहां याचिका खारिज होने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मामले की सुनवाई मंगलवार को जस्टिस अरविंद वर्मा के कोर्ट में हुई।

ये भी पढ़ें

CG Liquor Scam: शराब घोटाले में चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका, कही ये बात
बिलासपुर
हाईकोर्ट (photo Patrika)

बुखार आने की शिकायत

सुनवाई के दौरान चैतन्य की ओर से कहा गया कि उनको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, इससे उनकी तबीयत बिगड़ रही है। बार-बार बुखार भी आ रहा है। हालांकि इस संबंध में किसी प्रकार के मेडिकल प्रमाण कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किए गए। हाईकोर्ट ने इसके बाद भी जेल अधीक्षक को निर्देश दिए कि जेल मैनुअल का पालन करते हुए सुविधा दी जाए।

गिरफ्तारी को बताया गैरकानूनी

याचिका में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए इसे गैरकानूनी बताया है। इसमें कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने का आरोप उन्होंने लगाया है। बता दें कि, शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं।

ये भी पढ़ें

ये क्या मजाक है? बिना मान्यता चल रहे नर्सरी स्कूलों पर हाईकोर्ट नाराज, बोले – कमाई कर बड़े लोग मर्सिडीज में घूम रहे…
बिलासपुर
हाईकोर्ट का आदेश (Photo Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 09:27 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG Liquor Scam Case: चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट का ED को नोटिस, 26 अगस्त तक मांगा जवाब, दिया ये निर्देश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.