हॉलीवुड स्टाइल में ATM लूट की कोशिश नाकाम, रस्सी से बांधकर उखाड़ी गई मशीन, फिर अचानक पहुंची पुलिस

Crime News: जशपुर जिले के कुनकुरी नगर में बीती रात एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात होते-होते रह गई। नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित पंजाब नेश्नल बैंक के एटीएम को अज्ञात बदमाशों ने उखाडक़र ले जाने की कोशिश की। वारदात रात करीब 1 से 2 बजे के बीच अंजाम दी जा रही थी, लेकिन जशपुर पुलिस की सतर्क रात्रि गश्त ने बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।