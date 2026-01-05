5 जनवरी 2026,

सोमवार

जशपुर नगर

हॉलीवुड स्टाइल में ATM लूट की कोशिश नाकाम, रस्सी से बांधकर उखाड़ी गई मशीन, फिर अचानक पहुंची पुलिस

Crime News: बीती रात हॉलीवुड स्टाइल में एटीएम लूट की एक बड़ी कोशिश नाकाम हो गई। अज्ञात बदमाश पिकअप वाहन से मौके पर पहुंचे और रस्सी से बांधकर पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को उखाड़ लिया।

2 min read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Jan 05, 2026

हॉलीवुड स्टाइल में ATM लूट की कोशिश नाकाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

हॉलीवुड स्टाइल में ATM लूट की कोशिश नाकाम (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: जशपुर जिले के कुनकुरी नगर में बीती रात एक बड़ी और सनसनीखेज वारदात होते-होते रह गई। नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित पंजाब नेश्नल बैंक के एटीएम को अज्ञात बदमाशों ने उखाडक़र ले जाने की कोशिश की। वारदात रात करीब 1 से 2 बजे के बीच अंजाम दी जा रही थी, लेकिन जशपुर पुलिस की सतर्क रात्रि गश्त ने बदमाशों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।

जानकारी के मुताबिक, बदमाश एक पिकअप वाहन से मौके पर पहुंचे। पहले से की गई तैयारी के तहत उन्होंने एटीएम मशीन को रस्सी से बांधा और वाहन से खींचते हुए उसे उखाड़ लिया। मशीन को पीक-अप में लोड करने की तैयारी चल ही रही थी, तभी रात्रि गश्त पर निकली कुनकुरी पुलिस टीम वहां पहुंच गई। पुलिस को देखते ही बदमाशों में अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस टीम ने जब पीछा किया तो आरोपियों ने भागते हुए पुलिस वाहन पर पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में पुलिस वाहन का शीशा टूट गया और वाहन को नुकसान पहुंचा, हालांकि पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। अंधेरे और जंगलनुमा इलाके का फायदा उठाकर बदमाश फरार हो गए।

तपकरा की ओर भागे, जंगल में छोड़ा वाहन

बताया जा रहा है कि आरोपी पीक-अप वाहन से तपकरा की ओर भागे और कुंजारा जंगल के पास वाहन छोडक़र फरार हो गए। मौके से बरामद पीक-अप वाहन का नंबर जेएच 07 ई 9167 बताया जा रहा है।

सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे

घटना के बाद क्षेत्र में हडक़ंप मच गया। पुलिस ने बैंक परिसर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। छोड़े गए वाहन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

अलग-अलग टीमें गठित, तलाश तेज

एटीएम लूट की इस बड़ी कोशिश को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित की हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी भी की गई है। पुलिस का कहना है कि रात्रि गश्त की वजह से बड़ी चोरी टल गई। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा।

Updated on:

05 Jan 2026 03:37 pm

Published on:

05 Jan 2026 03:36 pm

