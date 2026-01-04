4 जनवरी 2026,

रविवार

जशपुर नगर

Agniveer Admit Card: अग्निवीर भर्ती रैली के एडमिट कार्ड जारी, जनवरी 2026 में होगी रैली…

Agniveer Admit Card: जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए भारतीय सेना ने प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी कर दिए हैं।

2 min read
Google source verification

जशपुर नगर

image

Shradha Jaiswal

Jan 04, 2026

Agniveer Admit Card: अग्निवीर भर्ती रैली के एडमिट कार्ड जारी, जनवरी 2026 में होगी रैली...(photo-patrika)

Agniveer Admit Card: अग्निवीर भर्ती रैली के एडमिट कार्ड जारी, जनवरी 2026 में होगी रैली...(photo-patrika)

Agniveer Admit Card: छत्तीसगढ़ में जनवरी 2026 में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली के लिए भारतीय सेना ने प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी कर दिए हैं। यह रैली 10 से 24 जनवरी 2026 तक इंडोर स्टेडियम, धमतरी में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के सभी जिलों के पुरुष अभ्यर्थी भाग लेंगे।

Agniveer Admit Card: रैली में चयन के पद और प्रक्रिया

इस भर्ती रैली के तहत विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर क्लर्क/स्टोर कीपर पद शामिल हैं। इन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन उनकी योग्यता, शारीरिक दक्षता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। यह भर्ती रैली राज्य के सभी जिलों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अवसर प्रदान करेगी।

अग्निवीर ट्रेड्समैन (10वीं एवं 8वीं पास)

उल्लेखनीय है कि भारतीय सेना ने 30 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा (CEE) आयोजित की थी। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अब शारीरिक दक्षता परीक्षा सहित अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लेने के पात्र होंगे।

एडमिट कार्ड और आवश्यक दस्तावेज़

सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा, एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों के पंजीकृत ई-मेल पते पर भी भेजे गए हैं। रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड, रैली अधिसूचना में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज़ और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन अवश्य लाना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि सभी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हों और उनकी पहचान तथा दस्तावेज़ सत्यापित किए जा सकें।

संपर्क और निर्देश

किसी भी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए अभ्यर्थी सेना भर्ती कार्यालय, नया रायपुर (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के पास) से संपर्क कर सकते हैं। दूरभाष क्रमांक: 0771-2965212 और 0771-2965214। सेना भर्ती कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय सेना में चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और चयन केवल योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों को दलालों और प्रलोभन देने वालों से दूर रहने की सख्त सलाह दी गई है।

