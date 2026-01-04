Agniveer Admit Card: अग्निवीर भर्ती रैली के एडमिट कार्ड जारी, जनवरी 2026 में होगी रैली…

सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा योग्य अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा, एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों के पंजीकृत ई-मेल पते पर भी भेजे गए हैं। रैली में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड, रैली अधिसूचना में उल्लिखित सभी आवश्यक दस्तावेज़ और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन अवश्य लाना होगा। यह सुनिश्चित करता है कि सभी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पूरी तरह तैयार हों और उनकी पहचान तथा दस्तावेज़ सत्यापित किए जा सकें।