CG News: 10 दशक पुराना पाटन का चंडीधाम मंदिर बना आस्था का केंद्र, बजरंगबली की 30 फीट ऊंची मूर्ति है आस्था का केंद्र

पाटन विधायक भूपेश बघेल के मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में चंडी मंदिर के विस्तार के लिए राशि स्वीकृत की गई थी। उसी मद से मन्दिर विस्तार का कार्य जारी है। विस्तार योजना के तहत पुराना मंदिर जर्जर हो जाने एवं मंदिर में भक्तों की बड़ी संख्या को देखते हुए नए मंदिर का कार्य जारी है जिसमें नगर सहित अन्य भक्तगण भी सहयोग कर रहे है। शनिदेव, हनुमानजी, विशाल शिवलिंग और मां महामाया की प्रतिमा भी स्थापित की गई है।