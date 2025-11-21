CG Crime: खाना बनाने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म, जमानत के लिए न्यायालय फरार आरोपी को पुलिस ने दबोचा

CG Crime: बसंतपुर थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने महिला को खाना बनाने घर में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना की शिकायत पीड़ित महिला ने पुलिस से की थी। थाना में जुर्म दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार हो गया था। गुरुवार को आरोपी जमानत के संबंध में राजनांदगांव न्यायालय परिसर पहुंचा था।