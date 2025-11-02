CG News: 25 बरस का सफर… कोरबा बना ऊर्जा राजधानी, 8 हजार मेगावाट बिजली से रोशन हो रहा देश

वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी जमनीपाली प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई। राज्य गठन के पहले इस प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता 2100 मेगावाट थी। वर्ष 2010 में यहां 500 मेगावाट की एक अन्य संयंत्र की स्थापना के बाद एनटीपीसी कोरबा की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 2600 मेगावाट हो गई। वर्तमान में इस प्लांट से बनने वाली बिजली से न केवल छत्तीसगढ़ रोशन हो रहा है बल्कि मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमनदीव व नागर हवेली को भी बिजली की आपूर्ति की जाती है। इसी तरह निजी कंपनियों की बिजली से भी अन्य राज्य रोशन होते हैं। औद्योगिक विकास में भी जिले के बिजली संयंत्रों की विशेष भूमिका रही है।