20 हजार इंजीनियरिंग छात्रों को बड़ा झटका! व्यापमं और UPSC की परीक्षा एक ही दिन, अब क्या होगा?

Vyapam Exam Date: 8 फरवरी को एक ही दिन दो परीक्षा होने से परीक्षार्थी परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में व्यापमं द्वारा 8 फरवरी को नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा निर्धारित की गई है। वही इसी दिन ( UPSC Exam date) यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026 प्रीलिंम्स की परीक्षा निर्धारित है। ऐसे में एक अभ्यर्थी एक दिन में दो परीक्षा नहीं दे पाएगा और किसी एक से वंचित होना पड़ेगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस विषय में व्यापमं को आवेदन दिया गया है, लेकिन व्यापमं द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई है। व्यापमं की लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ के लगभग 20 हजार इंजीनियरिंग छात्रों की महत्वपूर्ण परीक्षा छूटने वाली है।