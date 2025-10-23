Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

खुशियों पर छाया मौत का साया… अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की हत्या, वारदातों से दहला छत्तीसगढ़

Murder Case: प्रदेश में अलग-अलग घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई, इनमें दो मामलों में पटाखा फोड़ने को लेकर और अन्य घटनाएं आपसी विवाद को लेकर हुई हैं।

2 min read

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 23, 2025

crime

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

CG Murder Case: प्रदेश में अलग-अलग घटनाओं में सात लोगों की मौत हो गई, इनमें दो मामलों में पटाखा फोड़ने को लेकर और अन्य घटनाएं आपसी विवाद को लेकर हुई हैं। भिलाई में छावनी थाना अंतर्गत बैरागी मोहल्ला में दिवाली के दिन बुजुर्ग की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा।

कवर्धा: पत्नी को उतारा मौत के घाट

चरित्र शंका व अन्य पारिवारिक विवाद के चलते पति ने पत्नी के सिर पर सब्बल से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना थाना पाण्डातराई क्षेत्र के ग्राम सोढ़ा की है। परसुराम गेन्ड्रे (60) ने पत्नी अश्वनी बाई गेन्ड्रे (45) पर सब्बल से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

थाना प्रभारी कमलाकांत शुक्ला ने बताया कि परसुराम गेन्ड्रे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने स्वीकार किया कि उसने ही अपनी पत्नी पर सब्बल से प्राणघातक वार कर हत्या की है। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त सब्बल बरामद कर जब्त किया गया। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया।

रायगढ़: घर में मिली पति-पत्नी की लाश

बीती रात घरघोड़ा थाना क्षेत्र में एक दंपती की घर में ही रक्त रंजित लाश मिली है, जिसकी सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सहित आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है और दो संदेहियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार घरघोड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम कपाटडेरा भेंड्रा निवासी गुरुवार सिंह राठिया (43) और उसकी पत्नी मनीता राठिया (30) रात में अपने घर पर ही थे। देर रात दोनों की खून से लथपथ लाश घर के आंगन में पड़ी थी।

शव के आस-पास खून के छींटे बिखरे पड़े थे। इसकी सूचना मिलते ही गांव के सरपंच हेम सिंह राठिया और कोटवार ने घरघोड़ा थाना प्रभारी को सूचना दी। सूचना पर थाना प्रभारी गौरव साहू पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू कर दी। इससे पुलिस ने अन्य लोगों से पूछताछ करते हुए उक्त शव को अस्ताल भेजा और घटना की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी गई।

जांजगीर: पटाखा विवाद में हत्या

अकलतरा थाना से अलग हुए कोटमी सोनार चौकी में दीपावली की रात दरवाजे पर पटाखा फोड़ने की बात पर हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि कोटमी सोनार में रहने वाले बालमुकुंद सोनी (45) अपनी बुजुर्ग मां के साथ रेलवे स्टेशन मोहल्ले में रहता था। दीपावली की रात घर के सामने कुछ युवा पटाखा फोड़ने से रोका तो इस पर युवकों से हलकी झड़प हो गई उसके बाद युवक चले गए। सुबह बालमुकुंद सोनी की रक्त से सनी लाश उसके कमरे में पड़ी मिली। तब उसने शोर मचाया और लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने कोटमी सोनार चौकी में फोन किया। अकलतरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पत्नी को मारकर फांसी पर झूला पति

मगरलोड ब्लॉक के ग्राम हरदी में दिवाली की रात कमरे में पति- पत्नी की लाश मिली। इंस्टाग्राम में पोस्ट डालकर पति ने पत्नी की हत्या करने की जिम्मेदारी ली है। हालांकि पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि घटना 20 अक्टूबर की रात हुई। हरदी निवासी हिम्मत यादव ने अपनी पत्नी लक्ष्मी यादव की हत्या की बात स्वीकार कर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या करने की बात इंस्टाग्राम में पोस्ट की है। एफएसएल सहित पुलिस की टीम जांच में जुट गई। सालभर पहले ही दोनों की शादी हुई है। 19 अक्टूबर को दोनों पति-पत्नी ससुराल से वापस हरदी पहुँचे थे। पुलिस की जांच जारी है।

Published on:

23 Oct 2025 10:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / खुशियों पर छाया मौत का साया… अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की हत्या, वारदातों से दहला छत्तीसगढ़

