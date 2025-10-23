खुशियों पर छाया मौत का साया… अलग-अलग घटनाओं में 7 लोगों की हत्या, वारदातों से दहला छत्तीसगढ़

अकलतरा थाना से अलग हुए कोटमी सोनार चौकी में दीपावली की रात दरवाजे पर पटाखा फोड़ने की बात पर हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि कोटमी सोनार में रहने वाले बालमुकुंद सोनी (45) अपनी बुजुर्ग मां के साथ रेलवे स्टेशन मोहल्ले में रहता था। दीपावली की रात घर के सामने कुछ युवा पटाखा फोड़ने से रोका तो इस पर युवकों से हलकी झड़प हो गई उसके बाद युवक चले गए। सुबह बालमुकुंद सोनी की रक्त से सनी लाश उसके कमरे में पड़ी मिली। तब उसने शोर मचाया और लोग इकट्ठे हुए और लोगों ने कोटमी सोनार चौकी में फोन किया। अकलतरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।