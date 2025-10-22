100 रुपए के लेनदेन पर हत्या, जुआ खेलने के दौरान 2 भाईयों ने मिलकर युवक को कैंची से मारा… मचा हड़कंप

पुलिस के मुताबिक, सभी युवक एक ही इलाके के रहने वाले हैं और पहले से एक-दूसरे को जानते थे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि विवाद जुआ खेलने के दौरान पैसों को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते जानलेवा झगड़े में बदल गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 438/25 के तहत धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है।