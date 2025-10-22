100 रुपए के लेनदेन पर हत्या, जुआ खेलने के दौरान 2 भाईयों ने मिलकर युवक को कैंची से मारा… मचा हड़कंप

Symbolic Image
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। मामूली से 100 रुपए के लेनदेन को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दो सगे भाइयों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। यह सनसनीखेज घटना पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के बीएसयूपी कॉलोनी, भटगांव की है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, दिवाली के दूसरे दिन यानी 21 अक्टूबर की शाम कुछ युवक आपस में मिलकर जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान 100 रुपए के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर एक पक्ष के सूरज यादव और उसके भाई मदन यादव ने मिलकर ताहिर हुसैन पर कैंची से हमला कर दिया। दोनों ने ताहिर के सीने और पेट पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा।
घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने घायल ताहिर हुसैन को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हादसे की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों की भीड़ अस्पताल तथा थाना परिसर में जुट गई।
सूचना मिलने पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद परिजनों के बयान लिए और आरोपी भाइयों की तलाश शुरू की। वारदात के कुछ ही घंटे के भीतर पुलिस ने दोनों आरोपियों सूरज यादव और मदन यादव को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, सभी युवक एक ही इलाके के रहने वाले हैं और पहले से एक-दूसरे को जानते थे। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि विवाद जुआ खेलने के दौरान पैसों को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते जानलेवा झगड़े में बदल गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 438/25 के तहत धारा 103(1), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया जारी है।
घटना के बाद से मृतक ताहिर हुसैन के घर में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, आसपास के लोगों ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताई है और पुलिस प्रशासन से इलाके में सख्त निगरानी की मांग की है ताकि ऐसी वारदातें दोबारा न हो सकें।
