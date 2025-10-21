पटाखा को लेकर मारपीट मत करों, लड़की को माफ कर दो… बुजुर्ग की यह बात सुनकर भड़के युवक, चाकू से गोदकर मार डाला

बुजुर्ग पर चाकू से वार कर हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Murder News: दीपावली की ख़ुशी के बीच एक दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को शोक में डाल दिया। दरअसल, भिलाई में दिवाली के दिन स्थानीय निवासी बुजुर्ग पर अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। घटना इतनी भयावह थी कि बुजुर्ग ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्ग कायम किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला छावनी थाना क्षेत्र की है।
मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना मंगलवार रात करीब 10 बजे की है। बैरागी मोहल्ला में रहने वाले गणेश बैरागी (65) फेरीकर खिलौना और फुग्गा बेचता था। रात में वह अपने घर पहुंचा और खाना खाने जा रहा था। उसी दौरान नशे में धुत आरोपी संजय और शुभम मोहल्ले की एक लड़की से फटाखा को लेकर विवाद कर लिए। दोनों उसके साथ मारपीट शुरु कर दी।
लड़की अपनी जान बचाकर गणेश के घर में घुस गई। गणेश ने उन दोनों नशेड़ियों से हाथ जोड़कर बोला कि पटाखा को लेकर मारपीट मत करों और उसे माफ कर दो, लेकिन नशे में धुत संजय और शुभम मिलकर चाकू से गणेश पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके भाग गए। वारदात के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। पड़ोसियों और परिवारजनों का कहना है कि दिवाली की रात इस तरह का हादसा किसी के भी लिए सहन करना मुश्किल है। लोगों ने प्रशासन और पुलिस से न्याय की मांग की है।
टीआई ने बताया कि घटना के बाद तत्काल टीम गठित की। आरोपी संजय और शुभम को दबोच लिया। दोनों आरोपी घटना के बाद फरार हो गए थे। चाकू को फेंक दिया था। आरोपियों के निशानदेही पर चाकू बरामद की गई। हत्या के प्रकरण में मामला दर्ज कर कोर्ट भेजा जा रहा है।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग