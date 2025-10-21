पटाखा को लेकर मारपीट मत करों, लड़की को माफ कर दो… बुजुर्ग की यह बात सुनकर भड़के युवक, चाकू से गोदकर मार डाला

लड़की अपनी जान बचाकर गणेश के घर में घुस गई। गणेश ने उन दोनों नशेड़ियों से हाथ जोड़कर बोला कि पटाखा को लेकर मारपीट मत करों और उसे माफ कर दो, लेकिन नशे में धुत संजय और शुभम मिलकर चाकू से गणेश पर ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके भाग गए। वारदात के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। पड़ोसियों और परिवारजनों का कहना है कि दिवाली की रात इस तरह का हादसा किसी के भी लिए सहन करना मुश्किल है। लोगों ने प्रशासन और पुलिस से न्याय की मांग की है।