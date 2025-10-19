दुर्ग में लव मैरिज के जश्न के बाद बवाल, चाकू से गोदकर लड़की के भाई की हत्या, आरोपी ने कहा- इस तरह शादी करना ठीक नहीं…

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए कि विवाद की जानकारी पहले से पुलिस को दी गई थी। बताया था कि शादी के बाद दोनों पक्षों में आक्रोश है। घटना हो सकती है। लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि पुलिस पहले ही मामले को गभीरता से लेती तो जान बच सकती थी। टीआई तापेश नेताम ने बताया कि हत्या के बाद से आरोपी अमन यादव, राजा यादव और प्रताप राजपूत उर्फ सन्नी और तीन नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 103, 115(2), 296, 3(5), 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। न्यायिक रिमांड पर भेजे गए।