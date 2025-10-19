दुर्ग में लव मैरिज के जश्न के बाद बवाल, चाकू से गोदकर लड़की के भाई की हत्या, आरोपी ने कहा- इस तरह शादी करना ठीक नहीं…

Murder पत्रिका फाइल फोटो।
CG Murder Case: दुर्ग डिपरापारा में शुक्रवार की रात जमकर बवाल हो गया। तीन नाबालिग समेत छह युवकों ने मिलकर डिपरापारा निवासी नीरज ठाकुर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। इस वारदात से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और आधी रात तक जमकर बवाल हुआ। रातोंरात पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के प्रकरण में कार्रवाई की। तब जाकर रात करीब 2 बजे मामला शांत हुआ।
टीआई तापेश नेताम ने बताया कि डिपरापारा वार्ड- 29 निवासी नरेश ठाकुर ने शिकायत की है कि 16 अक्टूबर को उसकी साली पूजा साहू ने मोहल्ले के तिलक साहू से अपनी मर्जी से शादी कर ली। उसके इस निर्णय से घर वाले नाराज थे। लडक़ी की मां उसे नहीं स्वीकार रही थी। इसे लेकर सरकारी अस्पताल की निजी एबुलेंस का चालक पूजा का मुंहबोला भाई नीरज ठाकुर भी आक्रोशित था।
शादी के बाद शुक्रवार की शाम करीब साढ़े छह बजे तिलक साहू के पक्ष के लोग जश्न मना रहे थे। रात करीब 10 बजे नीरज मोहल्ले में चिल्लाने लगा कि उसकी बहन से इस तरह शादी करना ठीक नहीं था। वह कुल्हाड़ी लिए अपने 3-4 साथियों के साथ झाडूराम शासकीय स्कूल के मैदान गया।
वहां तिलक के साथी राजा यादव, अमन, प्रताप राजपूत उर्फ सन्नी व तीन नाबालिग खड़े थे। ये सभी नीरज से विवाद करने लगे। नीरज व उसके भाई सूरज ठाकुर ने विरोध किया, लेकिन तिलक के साथी राजा, अमन, प्रताप राजपूत और तीन नाबालिगों ने मिलकर चाकू से हमला कर दिया। अन्य लोगों ने बचाव किया, लेकिन वे भी घायल हो गए।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाए कि विवाद की जानकारी पहले से पुलिस को दी गई थी। बताया था कि शादी के बाद दोनों पक्षों में आक्रोश है। घटना हो सकती है। लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि पुलिस पहले ही मामले को गभीरता से लेती तो जान बच सकती थी। टीआई तापेश नेताम ने बताया कि हत्या के बाद से आरोपी अमन यादव, राजा यादव और प्रताप राजपूत उर्फ सन्नी और तीन नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 103, 115(2), 296, 3(5), 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई। न्यायिक रिमांड पर भेजे गए।
