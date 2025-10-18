CG Murder Case: बीड़ी के विवाद में युवक की हत्या, 15 वर्षीय नाबालिग गिरफ्तार… जानिए क्या है पूरा मामला?

Symbolic Image
CG Murder Case: इंदिरा मार्केट में हुई हत्या के मामले में 15 साल के नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के घर से जलाई गए शर्ट की राख को जब्त किया और आरोपी को हत्या के प्रकरण में जेल भेज दिया है।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि नौ अक्टूबर को इंदिरा मार्केट में नरेश ठाकुर की हत्या 15 वर्षीय एक नाबालिग ने की। घटना स्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। उसे न्यायिक रिमांड बाल संप्रेषण गृह भेजा गया।
नौ अक्टूबर रात करीब 11.30 बजे शिवपारा निवासी नरेश ठाकुर (32) नशे में इंदिरा मार्केट में खड़ा था। इसी दौरान 15 वर्षीय नाबालिग बीड़ी फूंकते जा रहा था। नरेश ने उसे रोककर बीड़ी मांगी। नाबालिग ने उसे एक ही बीड़ी होना बताया। इस पर नरेश उस पर बरस पड़ा और उसे गाली देते हुए दो तीन थप्पड़ जड़ दिए। एएसपी ने बताया कि नाबालिग को उसकी गाली नागवार गुजरी।
नरेश उसे थप्पड़ जडऩे के बाद नशे की हालत में फुटपाथ पर लेट गया, लेकिन नाबालिग उसे देखता खड़ा रहा। वह इतना आक्रोशित हो गया कि उसे मारने की रणनीति बनाने लगा। जैसे ही नरेश को नींद लगी, नाबालिग ने पास में रखे पत्थर को उठाया और उसके चेहरे पर पटक दिया। इसके बाद मौके से भाग गया। नरेश के चेहरे पर गंभीर चोट आई। अत्यधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई थी।
एएसपी ने बताया कि नाबालिग ने हत्या करना स्वीकार लिया है। उसने बताया कि जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी शर्ट में खून के छींटे हैं। घबराकर शर्ट को जला दिया। दूसरे दिन घटना की जानकारी अपने दोस्त को दी। दोस्त ने चुपचाप रहने की सलाह दी थी। दी थी।की राख को जब्त किया गया है।
