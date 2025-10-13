250 रुपए के क्वार्टर विवाद में कोचियों ने बेरहमी से 2 युवकों को पीटा, तड़प-तड़पकर 1 की मौत… फैली सनसनी

CG Murder Case: बिलासपुर शहर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में रविवार तड़के अवैध शराब की खरीदी-बिक्री को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोपियों ने दो युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।