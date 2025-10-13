250 रुपए के क्वार्टर विवाद में कोचियों ने बेरहमी से 2 युवकों को पीटा, तड़प-तड़पकर 1 की मौत… फैली सनसनी

CG Murder Case: बिलासपुर शहर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी में रविवार तड़के अवैध शराब की खरीदी-बिक्री को लेकर हुए विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। आरोपियों ने दो युवकों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।
घटना रविवार सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। घायल युवक किशन यादव ने बताया कि वह अपने दोस्त शाहिल खटीक के साथ करबला से लौटते वक्त तिफरा सब्जी मंडी पहुंचा था। यहां एक चखना दुकान के पास अवैध शराब बिक्री हो रही थी। जब उन्होंने एक क्वार्टर मांगा तो आरोपियों ने 250 रुपए की मांग की।
अधिक दाम देने से इनकार पर विवाद हुआ, जो जल्द ही मारपीट में बदल गया। आरोपी राजू चिल्हर के भाई शाहिल और उसके साथियों ने दोनों युवकों की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी। किशन किसी तरह जान बचाकर भागा, पर उसका साथी शाहिल खटीक मौके पर ही दम तोड़ बैठा। गंभीर रुप से घायल किशन को सिम्स में भर्ती कराया गया है।
घटना की सूचना मिलते ही सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी राजू चिल्हर पहले से एनडीपीएस एक्ट में जेल में बंद है, पर उसका गिरोह बाहर से अवैध शराब का कारोबार चला रहा था। पुलिस ने राजू चिल्हर के भाई शाहिल और अन्य संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
