करवा चौथ की पूजा के बाद घर से निकला तो नहीं लौटा पति, सुबह पत्नी को पता चली ये बात, टूट पड़ा दुखों का पहाड़

Murder News: छत्तीसगढ़ के भिलाई में करवा चौथ की पूजा के बाद महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि पति की लंबी उम्र की कामना के बाद इस तरह अनहोनी हो जाएगा। ( CG News ) बता दें कि पूजा के बाद पति थोड़ी देर में आने की बात लेकर घर से निकला था, लेकिन सुबह उसकी लाश मिली।