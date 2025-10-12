Patrika LogoSwitch to English

करवा चौथ की पूजा के बाद घर से निकला तो नहीं लौटा पति, सुबह पत्नी को पता चली ये बात, टूट पड़ा दुखों का पहाड़

Murder News: पति की लंबी उम्र की कामना लिए करवा चौथ का व्रत करने के दूसरे दिन ही महिला का मांग उझड़ गया। रात में पूजा करने के बाद सुबह पति की लाश मिली...

भिलाई

Chandu Nirmalkar

Oct 12, 2025

Murder news

करवा चौथ की पूजा के बाद घर से निकला तो लौटा नहीं ( Photo - Patrika )

Murder News: छत्तीसगढ़ के भिलाई में करवा चौथ की पूजा के बाद महिला पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि पति की लंबी उम्र की कामना के बाद इस तरह अनहोनी हो जाएगा। ( CG News ) बता दें कि पूजा के बाद पति थोड़ी देर में आने की बात लेकर घर से निकला था, लेकिन सुबह उसकी लाश मिली।

Murder News: पत्नी ने फोन कर बुलाया था घर

जानकारी के अनुसार पूजा के लिए करवा चौथ के दिन पत्नी ने पति को फोन कर घर बुलाया था। पति ने गिलास में पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाया। इसके बाद आधी रात को पति थोड़ी देर में आने का बोलकर घर से निकला, लेकिन वह लौट कर घर नहीं आया। दूसरे दिन सुबह उसकी खून से लथपथ लाश मिली। बड़ी बेरहमी से पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या की गई।

डंडों से पिटाई कर पत्थर से सिर कुचला दिया..

कोतवाली टीआई तापेश नेताम ने बताया कि शनिवार सुबह 6.30 बजे सूचना मिली कि मोहलई रोड पंचशील नगर में शुक्रवार देर रात एक युवक की बेरहमी से हत्या की गई है। मृतक की पहचान शिवपारा निवासी अनिल यादव के रूप में हुई है। डंडों से पिटाई की और फिर सिर को बड़े पत्थर से कुचल दिया।

शराब पीने के बाद की हत्या

टीआई ने बताया कि टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खून से सने पत्थर को जब्त कर शव को जिला अस्पताल की मुर्चरी भिजवाया। आस पास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया। दो नाबालिग समेत तीन से पूछताछ की। तीनों ने शराब पी। अनिल ने गाली गलौज की तो तीनों ने उसकी हत्या कर दी।

12 Oct 2025 12:31 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / करवा चौथ की पूजा के बाद घर से निकला तो नहीं लौटा पति, सुबह पत्नी को पता चली ये बात, टूट पड़ा दुखों का पहाड़

