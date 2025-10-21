Patrika LogoSwitch to English

जांजगीर चंपा

CG Murder Case: पटाखा फोड़ने पर मर्डर, दिवाली की रात बेटे की लाश देख मां का फट गया कलेजा, वारदात से सनसनी

Murder Case: दीपावली की रात कोटमी सोनार चौकी क्षेत्र में एक बार फिर हत्या की भयावह घटना सामने आई है। यह घटना केवल पटाखा फोड़ने को लेकर हुई विवाद का परिणाम मानी जा रही है।

2 min read

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Oct 21, 2025

दीपावली की रात फिर हुई हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)

दीपावली की रात फिर हुई हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Murder Case: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। कोटमी सोनार चौकी क्षेत्र में दीपावली की रात दरवाजे पर पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके में भय और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।

CG Murder Case: जानें क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, मृतक बालमुकुंद सोनी (उम्र लगभग 45 वर्ष) अपनी बुजुर्ग मां के साथ रेलवे स्टेशन मोहल्ले में रहते थे। दीपावली की रात घर के सामने कुछ युवा पटाखे फोड़ रहे थे, जिससे बालमुकुंद और उनकी मां को परेशानी हुई। उन्होंने युवाओं से निवेदन किया कि पटाखे दूर जाकर फोड़ें। इस दौरान युवाओं और बालमुकुंद के बीच थोड़ी बहस हुई। विवाद के बाद युवक वहां से चले गए। लेकिन अगले सुबह जब उनकी मां ने उन्हें देखने के लिए कमरे में गईं, तो बालमुकुंद की रक्त से सनी लाश उनके कमरे में पड़ी मिली।

मौके पर पहुंची पुलिस

परिवार के शोर मचाने पर पड़ोसी और स्थानीय लोग घटना स्थल पर पहुंचे। घटना की सूचना कोटमी सोनार चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह क्षत्रिय और अकलतरा थाना टीआई भास्कर शर्मा को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया।

मां के साथ रहता था मृतक

बताया जा रहा है कि मृतक बालमुकुंद सोनी गांव की राजनीति में सक्रिय रहते थे और चुनाव के समय निष्पक्ष मतदान को लेकर लोगों को नारे लिखकर जागरूक करने का प्रयास करते थे । बालमुकुंद सोनी अविवाहित थे और मां के साथ गांव में ही रहते थे। उनके दो अन्य भाई बाहर नौकरी करते हैं । उनके परिजनों को सूचना दी गई है और परिजन कोटमी सोनार पहुंच रहे हैं।

CG Murder Case: 6 माह में दूसरी हत्या

यह भी विदित हो कि कोटमी सोनार में इसी तरह के आए दिन हो रहे विवाद और हत्या जैसे जघन्य वारदातों के कारण ही कोटमी सोनार में चौकी खोली गई है और छह माह भर में दूसरी हत्या है । कुछ माह पूर्व गांव के रहने वाले प्रकाश केंवट शाखा प्रबंधक अमोरा के छोटे भाई की हत्या कर दी है और यह हत्या अवैध संबंधों के कारण की गई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की पहचान कर जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है।

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / CG Murder Case: पटाखा फोड़ने पर मर्डर, दिवाली की रात बेटे की लाश देख मां का फट गया कलेजा, वारदात से सनसनी

