कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, इस बात पर दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से गोदा, फिर… जानकर दहल जाएगा दिल!

बताया जाता है कि दिनेश कुमार ने दूसरे समाज की युवती से शादी की है। इससे भी परिवार के लोग नाराज थे। पिता कई बार इस बात को लेकर आपत्ति जता चुके थे। इसके अलावा आरोपी घर का खर्च चलाने के लिए परिवार में पैसा नहीं देता था। इसको लेकर अक्सर उनके बीच कहासुनी होती थी। घटना वाली रात दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। इसके बाद पहले से तैयारी करके पहुंचे दिनेश ने चाकू मारकर पिता की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है।