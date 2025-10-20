पति ने तालाब में डुबोकर पत्नी को मार दिया, गले में ईंट बांधकर छुपाया शव, फिर थाने पहुंचकर बोला- लापता है साहब…

मृतिका की शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतिका के परिजनों का बारीकी से पूछताछ करने पर बताया कि मृतिका की पति भरत राठौर बहुत अत्यधिक शराब गांजा का सेवन करता था। जिससे मृतिका बहुत परेशान थी, जो अपने पति को बार-बार नशा करने से मना करती थी, पर भरत राठौर अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता था और हमेशा उससे मारपीट करता था। मर्ग जांच पर प्रथम दृष्टिया आरोपी द्वारा हत्या कर शव को छुपाने का साक्ष्य पाए जाने से प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।