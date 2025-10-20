पति ने तालाब में डुबोकर पत्नी को मार दिया, गले में ईंट बांधकर छुपाया शव, फिर थाने पहुंचकर बोला- लापता है साहब…

Murder (File Photo)
CG Murder Case: सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पुटपुरा में शनिवार को एक महिला की लाश तालाब में तैरते हुए मिली थी। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने ही की थी। पुलिस ने शनिवार की रात को ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। रविवार को उसे न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, पुटपुरा निवासी भरत लाल राठौर ने पुलिस को सूचना दर्ज कराई थी कि १६ अक्टूबर को उसकी पत्नी सरस्वती राठौर 48 बिना बताए घर से कहीं चली गई है। रिपोर्ट पर थाना जांजगीर में गुम इंसान कायम कर पतासाजी कर रही थी। गुम इंसान की पतासाजी के दौरान शनिवार को सूचक की पत्नी सरस्वती राठौर का मृत शरीर गांव के तालाब में डूबा हुआ मिला। मर्ग जांच दौरान मृतिका के गले में दो ईंट रस्सी से बंधा हुआ पाया था।
मृतिका की शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतिका के परिजनों का बारीकी से पूछताछ करने पर बताया कि मृतिका की पति भरत राठौर बहुत अत्यधिक शराब गांजा का सेवन करता था। जिससे मृतिका बहुत परेशान थी, जो अपने पति को बार-बार नशा करने से मना करती थी, पर भरत राठौर अपनी पत्नी की बात को नहीं मानता था और हमेशा उससे मारपीट करता था। मर्ग जांच पर प्रथम दृष्टिया आरोपी द्वारा हत्या कर शव को छुपाने का साक्ष्य पाए जाने से प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
जांजगीर एसडीओपी योगिताबाली खापर्डे के नेतृत्व में विवेचना के दौरान आरोपी भरत राठौर को पुलिस हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि उसकी पत्नी के द्वारा आरोपी को बार-बार नशा करने से मना करती थी। उसके चिड़चिड़ापन होने से गुस्से में आकर तालाब के पानी में डुबाकर हत्या करना व उसके गले में ईंट को बांधकर शरीर को पानी के अंदर छुपा दिया। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेज दिया है।
