दीपावली से पहले पुलिस का एसर्जिकल स्ट्राइक… 54 जुआरी गिरफ्तार, मोबाइल-वाहन समेत लाखों का कैश जब्त

54 आरोपी गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दीपावली पर्व से पहले अवैध जुआं गतिविधियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को जिला पुलिस दुर्ग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में कुल 14 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें विभिन्न जगहों से जुआं खेलते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से कुल 1,45,970 रुपये नकद, 6 मोबाइल फोन, 1 बुलेट मोटरसाइकिल और 2 चारपहिया वाहन समेत 20,61,201 रुपये मूल्य के अन्य सामान जब्त किए। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ जुआं प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत की गई है।
एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि अभियान के दौरान ग्राम करगा (अमलेश्वर) स्थित एक फार्म हाउस में जुआं खेले जाने की सूचना पर पुलिस ने दबिश दी। वहां से 6 आरोपी ताश की पत्तियों के साथ पकड़े गए। उनके कब्जे से 1,11,230 रुपये नकद और कीमती वाहन बरामद किए गए।
इसके अलावा अमलेश्वर, कुम्हारी, उतई, धमधा, नेवई, छावनी, जेवरा सिरसा और अंजोरा क्षेत्रों में भी पुलिस ने छापेमारी कर कई जुआंड़ियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि दीपावली की पूर्व संध्या पर सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान चलाया गया।
पुलिस का कहना है कि ऐसे अभियान समय-समय पर चलाए जाते रहेंगे ताकि जिले में जुआं जैसी अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके और त्योहार के दौरान लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बड़ी खबरेंView All
भिलाई
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग