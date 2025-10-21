दीपावली से पहले पुलिस का एसर्जिकल स्ट्राइक… 54 जुआरी गिरफ्तार, मोबाइल-वाहन समेत लाखों का कैश जब्त

Crime News: छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में दीपावली पर्व से पहले अवैध जुआं गतिविधियों पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रविवार को जिला पुलिस दुर्ग द्वारा चलाए गए विशेष अभियान में कुल 14 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें विभिन्न जगहों से जुआं खेलते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया।