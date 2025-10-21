Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG News: मातम में बदली दीपावली की खुशियां, सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, मां घायल

CG News: बाईक में तीन लोग सवार थे। आरंग पुलिस ने मर्ग अपराध कायम कर विवेचना कर रही है दूसरे बाइक सवार की पतासाजी कर रही है। घटना के बाद से ग्राम चकवे में मातम का माहौल है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 21, 2025

CG News: मातम में बदली दीपावली की खुशियां, सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, मां घायल

CG News: दीपावली के पहले आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम रानीसागर के पास हुए एक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। आरंग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को ग्राम रानीसागर में दो बाइक की टक्कर हो गई। जिसमे ग्राम चकवे निवासी डागेश निषाद (32)और उसके बेटे जय कुमार उम्र (11) साल की मौत हो गई। हादसे में मृतक डागेश की पत्नी फुलमत निषाद (30) घायल हो गई। जिसका इलाज जारी है।

जानकारी के अनुसार मृतक डागेश निषाद त्योहार मनाने अपने बाईक स्प्लेंडर एनएक्सजी बाईक क्रमांक CG04 BP 7532 से अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर ग्राम निसदा से चकवे जा रहे थे। तभी सामने से तेज रफ्तार में आ रहे बाइक हीरो एच एफ डीलक्स क्रमांक CG04 CU 7520 के सवार ने टक्कर मार दिया।

बताया जा रहा है कि दूसरे बाईक में तीन लोग सवार थे। आरंग पुलिस ने मर्ग अपराध कायम कर विवेचना कर रही है दूसरे बाइक सवार की पतासाजी कर रही है। घटना के बाद से ग्राम चकवे में मातम का माहौल है।

Updated on:

21 Oct 2025 10:07 am

Published on:

21 Oct 2025 10:06 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: मातम में बदली दीपावली की खुशियां, सड़क हादसे में पिता-पुत्र की मौत, मां घायल

रायपुर

छत्तीसगढ़

