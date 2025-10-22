Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Double Murder: रात में खून की होली! धारदार हथियार से पति-पत्नी को काट डाला, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी

Double Murder: रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भेंड़ा गांव में बीती रात एक दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई।

less than 1 minute read

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Oct 22, 2025

रात में खून की होली! (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रात में खून की होली! (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Double Murder: रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भेंड़ा गांव में बीती रात एक दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। सुबह जब परिजनों ने दोनों को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर पति-पत्नी की लाशें खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं। घटना की सूचना मिलते ही घरघोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।

मृतकों की पहचान गांव के ही रहने वाले दंपति के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने रात को रोजाना की तरह खाना खाया और सोने चले गए थे। सुबह जब परिवार के अन्य सदस्यों ने आवाज दी, तब तक कोई हरकत नहीं हुई। अंदर का नजारा देखकर घरवालों के होश उड़ गए। दोनों के शरीर पर तेज धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं।

पुरानी रंजिश या आपसी विवाद में हत्या की आशंका

घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि किसी पुरानी रंजिश या आपसी विवाद के चलते यह वारदात की गई होगी।

घरघोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। गांव में इस दोहरे हत्याकांड से दहशत का माहौल है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।

ये भी पढ़ें

कलयुगी बेटे ने पिता को उतारा मौत के घाट, इस बात पर दौड़ा-दौड़ाकर चाकू से गोदा, फिर… जानकर दहल जाएगा दिल!
रायपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 10:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Double Murder: रात में खून की होली! धारदार हथियार से पति-पत्नी को काट डाला, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

करंट की चपेट में आकर वयस्क नर हाथी की मौत, 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर वन विभाग ने शुरू की जांच

हाथी (photo-patrika)
रायगढ़

CG News: मेडिकल-कॉलेज में PG के 4 नए कोर्स को मंजूरी, अब छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ से बाहर जाने जरुरत नहीं

CG News: मेडिकल-कॉलेज में PG के 4 नए कोर्स को मंजूरी, अब छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ से बाहर जाने जरुरत नहीं
रायगढ़

रहस्यमय मौत: 2 दिन से लापता युवक की डैम पर में मिली लाश, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

Demo Pic (Patrika)
रायगढ़

सावधान! बाजार में बिक रही मिठाइयां हो सकती हैं मिलावटी, दीपावली पर सेहत का रखें ध्यान

दीपावली पर सेहत का रखें ध्यान (Photo source- Patrika)
रायगढ़

चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल… पुलिस ने शुरू की जांच

चौराहे पर इंसानी पुतले का मिला कटा सिर और नारियल, सोशल मीडिया पर वायरल... पुलिस ने शुरू की जांच(photo-patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.