Double Murder: रात में खून की होली! धारदार हथियार से पति-पत्नी को काट डाला, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी

रात में खून की होली! (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Double Murder: रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भेंड़ा गांव में बीती रात एक दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। सुबह जब परिजनों ने दोनों को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर पति-पत्नी की लाशें खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं। घटना की सूचना मिलते ही घरघोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।
मृतकों की पहचान गांव के ही रहने वाले दंपति के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों ने रात को रोजाना की तरह खाना खाया और सोने चले गए थे। सुबह जब परिवार के अन्य सदस्यों ने आवाज दी, तब तक कोई हरकत नहीं हुई। अंदर का नजारा देखकर घरवालों के होश उड़ गए। दोनों के शरीर पर तेज धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं।
घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल टीम और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आशंका जताई जा रही है कि किसी पुरानी रंजिश या आपसी विवाद के चलते यह वारदात की गई होगी।
घरघोड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी गई है। गांव में इस दोहरे हत्याकांड से दहशत का माहौल है। पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है।
