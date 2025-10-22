Double Murder: रात में खून की होली! धारदार हथियार से पति-पत्नी को काट डाला, डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी

Double Murder: रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। भेंड़ा गांव में बीती रात एक दंपति की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। सुबह जब परिजनों ने दोनों को आवाज दी तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो अंदर पति-पत्नी की लाशें खून से लथपथ हालत में पड़ी थीं। घटना की सूचना मिलते ही घरघोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है।