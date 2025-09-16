Controversial statement: पार्टी से निष्कासित बसपा नेता ने दी धमकी, कहा- नेपाल जैसा कर दिया जाएगा हाल, सरपंच से की गई मारपीट

भैयाथान। सूरजपुर जिले के भैयाथान क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खाड़ापारा स्थित प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड के भास्करपारा कोल माइंस के विषय में ग्राम पंचायत से प्रस्ताव दिए जाने को लेकर ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व बसपा से निष्कासित नेता नरेंद्र साहू ने किया। प्रदर्शन के बाद नरेंद्र साहू द्वारा दिए गए बयान (Controversial statement) से नया विवाद खड़ा हो गया है और इसकी तीखी आलोचना भी हो रही है। उसने कहा कि यदि कोई सरपंच प्रस्ताव बनाकर देगा तो उसका नेपाल जैसा हाल कर दिया जाएगा। वहीं आंदोलन के बाद ग्रामीणों द्वारा सरपंच से मारपीट का भी मामला सामने आया है।