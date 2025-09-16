Car accident: तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही महिला को मारी टक्कर, मौत, 2 बाइक सवार भी घायल

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के करंजी चौकी अंतर्गत तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही एक महिला को टक्कर मार दी। इससे महिला की मौके पर ही मौत (Car accident) हो गई। महिला को टक्कर मारने से पूर्व कार चालक ने अलग-अलग बाइक सवार 2 युवकों को भी टक्कर मारी थी। वहां से भागने के दौरान महिला की जान ले ली। हादसे के बाद कार छोडक़र चालक फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर अज्ञात चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।