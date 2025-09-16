Patrika LogoSwitch to English

सुरजपुर

Car accident: तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही महिला को मारी टक्कर, मौत, 2 बाइक सवार भी घायल

Car accident: बाइक सवार युवकों को टक्कर मारने के बाद भाग रहे कार चालक ने महिला को मार दी टक्कर, फिर हो गया फरार, पुलिस ने जब्त की कार

सुरजपुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 16, 2025

Car accident
Demo pic car accident

बिश्रामपुर। सूरजपुर जिले के करंजी चौकी अंतर्गत तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही एक महिला को टक्कर मार दी। इससे महिला की मौके पर ही मौत (Car accident) हो गई। महिला को टक्कर मारने से पूर्व कार चालक ने अलग-अलग बाइक सवार 2 युवकों को भी टक्कर मारी थी। वहां से भागने के दौरान महिला की जान ले ली। हादसे के बाद कार छोडक़र चालक फरार हो गया। पुलिस ने कार जब्त कर अज्ञात चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।

करंजी चौकी अंतर्गत ग्राम नया करकोली निवासी मानकुंवर पति स्व. विफल 46 वर्ष करमा त्यौहार मनाने ग्राम धरतीपारा आई थी। सोमवार की शाम वह त्यौहार मनाकर पैदल अपने घर जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार कार क्रमांक सीजी 29 एई-7308 के चालक ने उसे धरतीपारा में ही पीछे से टक्कर (Car accident) मार दी।

गंभीर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद चालक ने कुछ दूर जाकर कार खड़ी की और वहां से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार (Car accident) जब्त कर चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस उसकी खोजबीन में जुटी है।

Car accident: बाइक सवार 2 युवक घायल

दुर्घटनाकारी कार (Car accident) ने महिला को टक्कर मारने से पहले ग्राम खोपा स्थित स्टेडियम व केनापारा के पास 2 बाइक सवार युवकों को भी टक्कर मार दी थी। हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बाइक सवारों को टक्कर मारकर भागने के दौरान महिला को उसने चपेट में ले लिया।

Published on:

16 Sept 2025 07:26 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Surajpur / Car accident: तेज रफ्तार कार ने पैदल जा रही महिला को मारी टक्कर, मौत, 2 बाइक सवार भी घायल

