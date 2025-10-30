Birthday celebrated on road: स्टेट हाइवे पर कार के बोनट पर केक काटकर मनाया जन्मदिन, की आतिशबाजी, 7 आरोपी गिरफ्तार

बैकुंठपुर/खडग़वां। एमसीबी जिले के खडग़वां स्थित अटल चौक पर कुछ युवकों ने कार के बोनट पर केक रखकर काटा और आतिशबाजी कर जन्मदिन (Birthday celebrated on road) मनाया। इसका वीडियो उन्होंने व्हाट्सएप गु्रप में भी शेयर किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। मामले में कार्रवाई करते हुए खडग़वां पुलिस ने बीच चौक पर जन्मदिन मनाने वाले 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी हायर सेकेंडरी स्कूल में चौकीदार के पद पर पदस्थ है, मामला सामने आने के बाद डीईओ ने उसे निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि सडक़ पर जन्मदिन मनाने को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दे रखे हैं।