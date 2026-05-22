दिल्ली में BJP नेत्री के साथ दुष्कर्म, बिलासपुर की महिला ने रांची कारोबारी पर लगाया गंभीर आरोप, कमिश्नरेट सिस्टम पर सवाल

महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अलग-अलग माध्यमों से उनसे करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपए लिए। इनमें आरटीजीएस समेत अन्य बैंकिंग ट्रांजैक्शन शामिल हैं। कारोबारी लगातार माइनिंग प्रोजेक्ट में नकद निवेश और बड़े मुनाफे का झांसा देता रहा। पीड़िता का आरोप है कि लंबे समय तक आरोपी उन्हें भरोसे में लेकर पैसे लेता रहा, लेकिन जब उन्होंने रकम वापस मांगनी शुरू की, तब वह ब्लैकमेलिंग और अवैध वसूली पर उतर आया। लगातार मानसिक प्रताड़ना और दबाव के बाद महिला ने पुलिस से शिकायत करने का फैसला लिया।