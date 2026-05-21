Love Jihad: बिलासपुर में गरमाया माहौल, कोर्ट मैरिज विवाद पर हनुमान चालीसा पढ़कर किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेरा

Love Jihad: बिलासपुर में प्रेम-प्रसंग और कोर्ट मैरिज आवेदन को लेकर पिछले तीन दिनों से माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। मामले को लेकर विभिन्न संगठनों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे एकत्र होकर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया और बाद में कलेक्ट्रेट का घेराव कर युवती की सुरक्षा और कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं रतनपुर क्षेत्र से जुड़े एक अन्य मामले ने भी विवाद को और बढ़ा दिया है, जहां परिजन लगातार न्याय और जांच की मांग कर रहे हैं।