Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बेटे ने बढ़ाया मान, बिलासपुर के अवि का टीम इंडिया में चयन, जापान में दिखाएंगे हॉकी का दम

भारतीय हॉकी के उभरते खिलाडी अवि का बयन आगामी पुरुष अंडर 18 एशिया कप काकागिगाहारा 2026 के लिए भारतीय टीम में हुआ है। हॉकी इंडिया द्वारा बुधवार को घोषित 18 सदस्यीय भारतीय अंडर-18 पुरुष टीम जापान में 29 मई से 6 जून तक आयोजित होने वाले इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। वर्तमान में अवि मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी, भोपाल में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। यहां ओलंपिगन समीर दाद उनके खेल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समीर दाद ने अवि की ड्रिब्लिंग, पोजिशनिंग और टीम-प्लेइंग की सराहना करते हुए कहा कि वह भारतीय हॉकी के भविष्य के

मजबूत आधार स्तंभ बन सकते हैं।