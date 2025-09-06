Murder and buried body: जंगल में कब्र से बाहर निकला था महिला का हाथ, देखकर पुलिस के उड़े होश, पति को किया गिरफ्तार

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 सितंबर को महिला की हत्या कर शव को जंगल में दफन कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। शराब के नशे में विवाद होने पर उसने पत्नी की हत्या करने के बाद शव को जंगल में गड्ढा खोदकर दफना (Murder and buried body) दिया था। इधर मां जब घर नहीं पहुंची तो उसके बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इसी बीच 4 सितंबर को महिला का हाथ गड्ढे से बाहर निकल आया। यह देख पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने कब्र खुदवाया तो गुम इंसान दर्ज महिला के रूप में उसकी शिनाख्त हुई।