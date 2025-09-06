Murder and buried body: जंगल में कब्र से बाहर निकला था महिला का हाथ, देखकर पुलिस के उड़े होश, पति को किया गिरफ्तार

कुसमी। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के कोरंधा थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 सितंबर को महिला की हत्या कर शव को जंगल में दफन कर दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। शराब के नशे में विवाद होने पर उसने पत्नी की हत्या करने के बाद शव को जंगल में गड्ढा खोदकर दफना (Murder and buried body) दिया था। इधर मां जब घर नहीं पहुंची तो उसके बेटे ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई थी। इसी बीच 4 सितंबर को महिला का हाथ गड्ढे से बाहर निकल आया। यह देख पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने कब्र खुदवाया तो गुम इंसान दर्ज महिला के रूप में उसकी शिनाख्त हुई।
ग्राम हंसपुर निवासी हीरालाल कुजूर पिता प्रेमसाय कुजूर उम्र 45 वर्ष 1 सितंबर को पत्नी कलावती के साथ जंगल में लकड़ी लेने गया था। यहां विवाद होने पर शराब के नशे में डंडे से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी और घर लौट आया। अगले दिन उसने जंगल में गड्ढा खोदकर उसका शव गाड़ (Murder and buried body) दिया था।
उसने परिवार को यह कहकर गुमराह किया कि पत्नी नाराज होकर कहीं चली गई है। 3 सितंबर को मृतका के पुत्र शेखर कुजूर ने थाना कोरंधा पहुंचकर मां के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में गुम इंसान दर्ज कर तलाश शुरू की। इस दौरान 4 सितंबर को ग्राम हंसपुर के हुटार जंगल में एक ग्रामीण ने गड्ढे (Murder and buried body) से बाहर निकला मृत महिला का एक हाथ देखा।
वह भागता हुआ गांव आया, फिर इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कार्यपालिक दंडाधिकारी कुसमी और एफएसएल टीम की मौजूदगी में शव (Murder and buried body) को जमीन से बाहर निकाला गया। शव की पहचान मृतका कलावती के रूप में हुई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ कि मृतका की मौत सिर पर आई गंभीर चोट के कारण हुई है। इसके बाद पुलिस ने पति हीरालाल कुजूर को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपराध (Murder and buried body) स्वीकार करते हुए बताया कि अत्यधिक शराब के नशे में पत्नी से विवाद हुआ और गुस्से में उसने डंडे से वार कर दिया।
इससे उसकी मौत हो गई। अगले दिन होश आने पर उसने शव को जंगल में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया था। मामले में थाना कोरंधा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।