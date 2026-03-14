ईरान ने किया भीषण हमला, 5 अमेरिकी विमानों पर दागीं ताबड़तोड़ मिसाइलें

अमेरिका (United States Of America) और इज़रायल (Israel) का ईरान (Iran) के खिलाफ चल रहे युद्ध का आज 15वां दिन है और फिलहाल युद्धविराम के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अमेरिका और इज़रायल जहाँ ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, तो वहीँ ईरान भी इज़रायल और मिडिल ईस्ट के कई देशों पर हमले कर रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में मुख्य रूप से उन देशों पर हमले कर रहा है जहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। अब ईरान ने सऊदी अरब (Saudi Arabia) में एक मुख्य एयरबेस पर हमला किया है।