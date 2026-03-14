मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक! LPG से भरा एक और जहाज होर्मुर्ज स्टेट पार कर भारत के लिए रवाना

इस संघर्ष के समय में ईरान द्वारा भारतीय ध्वज वाले एलपीजी कैरियर जहाजों को सुरक्षित ट्रांजिट की अनुमति देना वैश्विक ऊर्जा बाजार और भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है क्योंकि इससे सप्लाई चेन पर दबाव कुछ कम होगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों में शामिल है और एलपीजी घरेलू रसोई गैस के रूप में करोड़ों परिवारों तक पहुंचती है। इसलिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा भारत की ऊर्जा रणनीति का अहम हिस्सा मानी जाती है। भारत सरकार ईरान के प्रशासन से होर्मुज स्ट्रेट से तेल और गैस से लदे अन्य जहाज़ों को भी देश में आने की अनुमति देने को लेकर बातचीत कर रही है।