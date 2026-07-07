मतभेदों के बीच तुर्की में होगा नाटो समिट, डोनाल्ड ट्रंप सेट कर रहे हैं एजेंडा

नाटो के आगामी समिट में बीते वर्ष नीदरलैंड (Netherlands) के हेग (Hague) में हुए समझौते को लागू करने पर चर्चा हो सकती है। इसमें सहयोगी देशों को अपना रक्षा खर्च 2035 तक जीडीपी का 5% तक बढ़ाना था। ट्रंप इसे लेकर कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर साथी देश रक्षा खर्च नहीं बढ़ाते हैं तो वह उनके लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर फिर से सोचेंगे। गौरतलब है कि नाटो देशों में सबसे ज़्यादा रक्षा खर्च अमेरिका का ही है और ट्रंप का मानना है कि दूसरे सदस्य देश अमेरिका का फायदा उठाते हैं जो सही नहीं है। इसी वजह से वह चाहते हैं कि अन्य सदस्य देश भी अपना रक्षा खर्च बढ़ाएं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ट्रंप एजेंडा सेट कर रहे हैं। उन्होंने यूरोपीय देशों में अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी कम करनी शुरू कर दी है।