Venezuela Double Earthquakes: मरने वालों की संख्या पहुंची 3,342, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

वेनेज़ुएला में भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशनों में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तेल के भंडार होने के बावजूद वेनेज़ुएला में फ्यूल देखने को मिल रहा है। इस वजह से भारी मशीन चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीज़ल की उपलब्धता नहीं होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन की रफ्तार पर असर पड़ रहा है। ऐसे में कई जगह जनता को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को ढूंढने के लिए अपने हाथों से मलबा हटाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कई लोग बिना उचित उपकरणों के खुदाई कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि सरकारी प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त है। कई देशों ने इस मुश्किल समय में वेनेज़ुएला को मदद भेजी है, जिसमें रेस्क्यू टीमें भी शामिल हैं, फिर भी रेस्क्यू ऑपरेशन काफी धीमे चल रहे हैं। बिजली कटौती की वजह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है।