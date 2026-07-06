Heatwave In America: अमरीका में भीषण गर्मी से 24 की मौत, चार करोड़ लोग अब भी हीटवेव के दायरे में

मिडवेस्ट से लेकर पूर्वी तट तक फैले शक्तिशाली 'हीट डोम' के कारण करोड़ों अमरीकियों को कई दिनों तक असाधारण रूप से उच्च तापमान का सामना करना पड़ा है। इस वजह से हफ्ते भर से जारी यह गर्मी अब तक की सबसे जानलेवा मौसम संबंधी घटनाओं में से एक बन गयी है। न्यू जर्सी में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जहां अधिकारियों ने सप्ताहांत के दौरान गर्मी से जुड़ी 22 मौतों की घोषणा की है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अत्यधिक तापमान के कारण कुछ और मौतें इलिनोइस के कुक काउंटी और मिसिसिपी के हिंड्स काउंटी में भी दर्ज की गई हैं।